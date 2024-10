HZZO našao krivce za loše funkcioniranje CEZIH-a: "Krajnje je bezobrazno da se takve stvari prebacuju na nas"

Marin Vuković je u ponedjeljak danas uzalud vozio 30 kilometara da dovede suprugu na pregled u bolnicu u Split jer je CEZIH opet pao.

"Došla se upisati na ultrazvuk i sustav ne radi pa se treba vratiti", rekao je.

I on je samo jedan od brojnih koji su imali problem, reporterki Dnevnik Nove TV Sofiji Preljvukić ispričala Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore.

"I već više ponedjeljaka taj CEZIH jednostavno ne funkcionira. Dakle nije radio od 10 i sada ja žurim sve lijekove poslati koji su naručeni jer popodne opet uspori", objasnila je.

Liječnici su otkrili da im sustav nije upisao i po stotinu pacijenata u internetski sustav. Ranije je sve bilo u kartonima, a sada je sve u računalu, ali HZZO-o liječnicima brojne pacijente ne priznaje i ne plaća.

"Kolege zasipaju HZZO sa svim svojim primjedbama o tome da CEZIH ne radi i da im na listama pacijenata najčešće nedostaju pacijenti stariji od 45 godina", napomenula je Krolo.

Što se nje tiče, HZZO negira da joj nedostaje 100 ljudi s popisa. Tvrde i da nema puno pritužbi liječnika.

"Nešto smo dobili u ponedjeljak, ne radi se o nikakvom kaosu u zdravstvenom sustavu , i odmah su riješeni detektirani", rekao je glasnogovornik HZZO-a Nenad Krokut.

Stigao je odgovor i od Ericsona, koji je zadužen za održavanje CEZIH-a.0

"Sustav je izrazito dobro testiran, testiran sa dvostruko očekivanim prometom. Ali, kad to stavite u stvarni okoliš, dogodi se poneka poteškoća. Teško je reći kada će se to stabilizirati, ali mi se nadamo da će to biti u najkraćem mogućem roku", pojasnio je Darko Gvozdanović.

U HZZO kažu da neki liječnici nove šifre i sustav ne koriste ispravno.

"To su milijuni koji se plaćaju Ericsonu i ovima za održavanje. Krajnje je bezobrazno da se takve stvari prebacuju na liječnike koji su završili medicinu, a ne informatiku", odgovorila je Krolo.

I tako se čini da će pacijenti pred svaki odlazak u liječnika i ljekarnu i dalje strepiti od CEZIH-a, koji malo radi pa malo ne radi.

