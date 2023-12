Provjerite: HZZO objavio koji su se novi lijekovi našli na listi

Na 87. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donesene su neke važne odluke, a objavljena je lista s novim lijekovima.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Na listama HZZO-a novi lijekovi, te generičke i kliničke paralele postojećih lijekova

U redovnoj proceduri na liste lijekova HZZO-a stavljene su generičke paralele već postojećih lijekova, a od novih lijekova na listu su stavljeni trastuzumab derukstekan za liječenje uznapredovalog HER2+ raka dojke te kliničke paralele postojećim lijekovima, pri čemu je na osnovnu listu stavljen lijek somatrogon za liječenje djece i adolescenata koji imaju poremećaj u rastu, a na dopunsku listu lijek rimegepant za profilaksu migrene.

Uz lijek glukagon za nazalnu primjenu izmjenom kriterija uz lijek na osnovnoj listi lijekova za primjenu na teret obveznog osiguranja omogućeno je propisivanje lijeka kod: djece i adolescenata sa šećernom bolesti u dobi od 4 do 18 godina, odraslih bolesnika sa šećernom bolešću koji koriste inzulinsku terapiju u četiri ili više doza inzulina na dan, odnosno za bolesnike koji koriste inzulinske pumpe te kod trudnica na inzulinskoj terapiji.

Status lijeka na Dopunskoj listi nije promijenjen što znači da se kod svih ostalih bolesnika lijek može propisivati i dalje uz doplatu u skladu s registracijskim statusom.

HZZO produžio ugovore do 30. lipnja 2024. godine

HZZO je produžio ugovorno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine za do sada ugovorene zdravstvene ustanove na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, te za do sada ugovorene privatne zdravstvene radnike na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, u postojećem opsegu.

Također su za navedeno razdoblje produljeni ugovori s do sada ugovorenim isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala koji s HZZO-om imaju sklopljene ugovore o isporuci ortopedskih i drugih pomagala.

Utvrđen prihodovni cenzus za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2024. godini.

Sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, HZZO svake godine provodi usklađenje prihodovnog cenzusa s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Donesena je Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2024. godini te će pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna moći ostvariti osigurane osobe HZZO-a ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 379,49 eura, te samci ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini mjesečno nije veći od 475,12 eura. Navedeni cenzusi primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine.