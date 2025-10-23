Zavod za socijalni rad o novom slučaju femicida: Obitelj nije bila u evidenciji, žrtve nam se mogu obratiti

Obitelj Alidini, iz koje je 41-godišnji muškarac ubio suprugu pa sebe, nije bila u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR), potvrdila je u četvrtak ta ustanova te pritom pozvala sve žrtve da im se obrate u slučaju nasilja kako bi im se pružila pomoć i zaštita.

"Navedena obitelj nije bila u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad", odgovorili su iz HZSR-a na upit Hine.

Ističu kako se sve žrtve nasilja mogu obratiti Hrvatskom zavodu za socijalni rad, koji svaku prijavu ili sumnju na nasilje odmah bez odgode prijavljuje policiji.

Upitani o mjerama koje provode, a koje su usmjerene na prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i za zaštitu žena, s obzirom na velik broj slučajeva femicida, iz HZSR-a su pojasnili kako je kod prijave nasilja u obitelji njihova obveza postupati prema odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Prema tom protokolu, stručni djelatnici područnog ureda žurno uspostavljaju kontakt sa žrtvom, bilo pozivom u područni ured ili izlaskom na teren, te poduzimaju mjere za zaustavljanje nasilja i zaštitu sigurnosti žrtve, neovisno o njezinu prebivalištu, preciziraju u Zavodu.

Žrtvama se osigurava smještaj u sigurnoj kući i pruža zaštita

Žrtvama je osigurana odgovarajuća zdravstvena zaštita te u slučaju potrebe i ako žele smještaj u sigurnoj kući. Stručni djelatnici također procjenjuju potrebe žrtve i ovisno o situaciji pružaju joj psihološku, pravnu ili novčanu pomoć.

Njihov posao je i upoznati žrtvu s njezinim pravima te je informirati o oblicima i mogućnostima zaštite, kao i o postupanju institucija u slučaju nasilja u obitelji. Također pojašnjavaju njezinu ulogu i obveze žrtve u postupku te s njom izrađuju plan sigurnosti.

U hitnim slučajevima, radi uklanjanja neposredne opasnosti za život, zdravlje ili sigurnost žrtve, donosi se usmeno rješenje o priznavanju prava na uslugu privremenog smještaja i rješenje se izvršava bez odgode.

Žrtvu se upućuje i na mogućnost ostvarivanja besplatne pravne pomoći te na relevantne institucije, organizacije civilnog društva i nadležne odjele za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima te Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja na telefonskom broju 116 006, koji je anoniman i besplatan.

Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno 18 žena

Ubojstvo 42-godišnje Đurđice Alidini, čije je tijelo prema policijskom izvješću pronađeno u srijedu navečer u šumi u Odranskom Strmecu, tek je jedan u nizu femicida zabilježenih ove godine u Hrvatskoj.

U 2024. u Hrvatskoj je ubijeno 18 žena, devet slučajeva policija vodi kao femicid, a u prvih šest mjeseci 2025. godine evidentirano je 18 ubojstava, od čega je deset žrtava ženskog spola, a u sedam slučajeva počinitelji su bili njihovi intimni partneri, rekla je krajem rujna u Saboru zastupnica Anka Mrak Taritaš.

U skladu s protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, provodi se razgovor i s počiniteljem nasilja te ga se upozorava na vlastitu odgovornost i posljedice takvog ponašanja. Ako je potrebno, osigurava mu se odgovarajuća stručna pomoć s ciljem promjene vlastitog ponašanja, poručili su iz HZSR-a.

Zagrebačka policija izvijestila je da je u srijedu poslijepodne u stanu u Susedgradu pronašla tijelo Senada Alidinija (41), koji je počinio samoubojstvo, a istog dana navečer u šumi u Odranskom Strmecu i tijelo njegove supruge Đurđice Alidini (42), koja je ranije proglašena nestalom, a sumnja se da ju je ubio.

Femicid je najekstremniji oblik nasilja nad ženama i, prema navodima HZJZ-a, najčešće je predvidiv te ga počini ženin sadašnji ili bivši partner.