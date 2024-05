Kolakušić: "Tko je i kako doveo HDZ na vlast? Ovi ljudi su poljubili ruku glavi hobotnice osobno, šefu hrvatske mafije"

Tko je doveo HDZ ponovo na vlast, zapitao je Mislav Kolakušić, koji neće sjediti u Hrvatskom saboru.

"U prvom redu, doveo ga je Domovinski pokret. Jučer, pred očima cijele nacije. Direktnom prevarom svojih birača i nas kao koalicijskog partnera. Njihovo gromoglasno "Ni s HDZ-om ni sa SDP-om" pretvorilo se preko noći u piskutavo "uklonili smo SDSS iz vlade". I oni iz DP-a koji su govorili o mogućoj vlasti samo "s dijelovima HDZ-a na kraju su poljubili ruku samom Plenkoviću. Nikakvim "dijelovima HDZ-a" nego glavi hobotnice osobno, šefu hrvatske mafije. U prijevodu, apsolutna prevara birača", započeo je Kolakušić podužu objavu na Facebooku.



No, dodao je da je Domovinski pokret samo konačni izvršitelj opstanka Plenkovića na vlasti: "Odgovornost za još četiri godine HDZ-a na vlasti leži kako na njima koji će sljedećeg tjedna na sjednici Sabora izdati svoje birače i poštene građane Hrvatske, tako i na onima koji niti u jednom trenutku nisu ni pomislili na bilo što osim pukog opstanka u Saboru pa do onih koji su zbog deluzija o vlastitoj snazi i veličini ostali daleko, daleko ispod izbornog praga. Svi oni, jedni zbog političkih i ljudskih slabosti, drugi zbog političkog oportunizma, a treći zbog političkog diletantizma uzimaju svoj dio krivnje za ovo što gledamo i sve što će uslijediti."

"Mjesecima unazad pozivao sam sve suvereniste u jedan tabor, na jednu listu koja bi sinergijskim djelovanjem mogla osvojiti 30, 35 pa i 40 mandata. Ovako rascjepkane te su liste osvojile 25 mandata, pa je teza da bi u šest mjeseci ujedinjene kampanje uzeli još veći broj mandata nerealna samo onima koji ne razumiju snagu ujedinjena i nade koju jedinstvo pruža. Zašto sam pozivao na jedinstvo? Zato što znam da samo opcija koja ima 35 do 40 mandata može kontrolirati smjer Vlade. Nikakvi minijaturni partneri nikada nisu i nikada neće određivati smjer Vlade. Samo većinski ili ravnopravni partneri mogu kreirati politiku Vlade, svi ostali samo statiraju", upozorio je Kolakušić.



"Znajući to, pozvao sam na jedinstvo i Domovinski pokret i Most i Hrvatske suvereniste i Karolinu Vidović Krišto kao tada najistaknutije predstavnike suverenizma u Hrvatskom saboru. Ujedinjenjem tih pet opcije (Pravo i Pravda, Most, DP, HS i OiP) hrvatski birači dobili bi na jednoj listi najistaknutije suverenističke opcije u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu. To je bio jedini način da se ostvari maksimalni broj mandata i da se postane relevantan politički čimbenik. sedam, 10 ili 13 mandata vodi ili u oporbu ili u izdaju birača jer nitko s takvim brojem mandata niti u koaliciji s HDZ-om niti u koaliciji s SDP-om ne može napraviti ništa drugo nego izdati svoje birače", istaknuo je Kolakušić.



"Karolina Vidović Krišto je odbila koaliciju s potpuno nerealnog i purističkog političkog stajališta, za nju su svi bili prevaranti, počevši od DP-a, preko mene do Mosta. Mjesecima je govorila da će OiP samostalno osvojiti vlast. U njenom slučaju jasno je da se radi o potpunoj odsutnosti bilo kakve političke realnosti. Zašto je Most odbio koaliciju? Kako bi preduhitrili bilo kakav pokušaj koaliranja konstruirali su priču o Vujnovcu kao alfi i omegi Domovinskog pokreta iako nijedan dokaz za to nisu ponudili niti je on postojao. Domovinski pokret je nastao 2020. godine kada je Vujnovac već godinama bio milijarder zahvaljujući HDZ-u, HNS-ovom Vrdoljaku, a i MOST-ov biši ministar Panenić je kao ministar tehničke vlade na zadnjoj sjednici proglasio Vujnovčev kamp projektom od strateške važnosti za RH. Dakle, izmislili su priču oko Vujnovca kako bi isključili bilo kakvu mogućnost koalicije s DP-om, ali prije svega kako bi isključili bilo kakvu istinsku mogućnost okupljanja suverenista", ustvrdio je Kolakušić.

"Činjenicu da je Domovinski pokret sada pokazao da ga vode kratkovidni i slabi političari sada iskorištavaju kao pokriće po principu. "Govorili smo vam". Upitno je bi li se Domovinski pokret u toj alternativnoj stvarnosti u kojoj bi ujedinjeni suvernisti osvojili 35-45 madata, a HDZ 50-55, usudio izdati svoje birače i odabrao Plenkovića za svog gospodara", smatra Kolakušić.



Kod Mosta kao stranke se postavlja i pitanje samog bitka postojanja i djelovanja te stranke, kaže i pita: "Koja je bit postojanja te stranke? Godinama govorim o okupljanju za svrgavanje HDZ-a i u tom smjeru i djelujem. Ujedinio sam se prvo s Lovrinovićem i Sinčićem i smanjio broj stranaka s tri na jedan. Prije osnivanja stranke zvali smo Krišto da nam se pridruži, odbila je. Na Kongresu Prava i Pravde javno sam pozvao i Most i Krišto i Domovinski pokret i sve ostale manje stranke na ujedinjenje. Od prvog trena ulaska u politiku bio sam transparentan u svojim namjerama jer sam svjestan jedinog puta do promjena, a to je ujedinjenje. Što u isto vrijeme radi Most?"



"Kandidira Grmoju za premijera. Sa sedam posto podrške u anketama. Ponavljam, za premijera sa sedam posto podrške u anketama, s četiri stranke jače od sebe, dvije kilometrima jače, a dvije značajno jače. Nije li to istinski populizam i borba isključivo za što veći broj mandata i za što puniju stranačku blagajnu. Koja je svrha da nakon četiri godine rada umjesto sedam osvojite devet mandata i ostanete u oporbi?"; pita Kolakušić.

Tvrdi da je glavni cilj Mosta, uslijed političke bezidejnosti bio preživjeti izbore neokrznut i osvojiti nove mandate za sve dosadašnje njihove zastupnike: "Taj cilj je politički oportun i legitiman, ali niti u jednom trenutku on nije bio usmjeren na maksimiziranje potencijala za političke promjene. Postavlja se i pitanje svake buduće MOST-ove političke strategije? Sa sedam posto podrške gdje se godinama nalaze, s istim liderima čiji je politički potencijal testiran i iscrpljen nikada neće imati potreban broj zastupnika za usmjeravanje rada vlade. Odbijanjem ujedinjenja toj stranci jedini dugoročni plan može biti opstanak u saborskoj oporbi ili glumljenje statista HDZ-u ili SDP-u."



"Sa svim tim na umu, svi koji se nazivaju suverenistima u Hrvatskoj trebali bi se zapitati koji im je cilj. Glumiti desetljećima oporbu i oporbenjaštvo pretvoriti u životni stil ili napraviti sve da se ideje koje proklamiraju i ostvare. U to ne ubrajamo ponižavajuće koalicije sa zločinačkom organizacijom koje završavaju s rečenicom: "Molim tajnicu da pripremi razrješenje ministara" koju ćemo ponovno čuti za godinu ili dvije", poručio je Kolakušić.