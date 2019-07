Borovnice iz Like, kadulja s Velebita, lavanda s Hvara, maslina brana podno Biokova... dvojica prijatelja to su pretočila u jednu odličnu hrvatsku priču. Sve su pokrenuli sami, a nisu ni sanjali gdje će ih to odvesti.

Hrvoje Bušić je pilot, a Tomislav Anadolac bivši pilot koji se bavi projektnim menadžmentom. Osim avijacije, dvojicu prijatelja veže i mala destilerija u kojoj proizvode džin. Potpuno hrvatski džin.

"Ideja se rodila da od jedne sirovine koja u RH raste u izobilju i koja je svjetski poznata, a ne koristi se – to je borovica bez koje džin ne može postojati – da napravimo piće koje nije ukorijenjeno, a voli ga cijeli svijet. Bilo nam je nejasno zašto u Hrvatskoj imamo fantastičnih prirodnih resursa, a nitko ga ne koristi", kaže Bušić.

"Prva reakcija bila je – wow dobra ideja, a druga ideja bila je – već imam plan u glavi", kaže Anadolac.

Tako su se bacili na posao. Sve je krenulo od jednog malog kotla.

"U kuhinji smo plinskom lampom grijali i destilirali. I tražili recepte", kaže Bušić.

To baš i nije bilo jednostavno. Iskušali su više od 50 recepata.

"Dobivali smo nekakve neočekivane rezultate i ja se sjećam jednog trenutka kad sam izašao gotovo plačući iz destilerije jer smo dobili nešto što uopće nismo planirali dobiti", kaže Anadolac.

Glavni pomagači bili su obitelj i bliski prijatelji koji bi probali baš sve što bi izišlo iz njihova kotla. U okusu koji su dobili baš je sve hrvatsko.

"Imamo borovicu klek đuniper iz područja Like, imamo koricu gorke naranče s otoka Korčule, imamo list kadulje koji je bran podno Velebita", kaže Anadolac.

To je tek dio bilja. Ako treba, i sami odu u berbu.

Njihov izazov završio je popriličnim uspjehom

Anadolac kaže da im je želja bila povezati mediteranski, morski dio, s kontinentalnim kopnom. Okusi i mirisi Hrvatske pomeli su konkurenciju na svjetskim natjecanjima.

"Pa nije nas iznenadilo, ali da ste me pitali prije šest mjeseci hoćemo li osvojiti nagrade na velikim svjetskim natjecanjima, ja bih rekao da ste ludi", kaže Bušić.

Ono što je nekome zvučalo kao ludost njima je bio izazov koji je završio popriličnim uspjehom. Na pitanje tko više radi, odgovaraju suprotno.

"Ja više fizički radim, a Tomo više razmišlja o poslu", kaže Bušić, a Anadolac ističe da je to tako samo iz Hrvojeve perspektive.

Iz zajedničke perspektive kažu da u Hrvatskoj nije problem pokrenuti posao. "Do kvalitetne sirovine puno je teže doći nego do dozvole da pokrenete proizvodnju", kaže Bušić.

Sada proizvode 7000 boca. Hrvoje se u međuvremenu u Nizozemskoj školovao za destilera. Sve sami financiraju. Baš sve prolazi kroz njihove ruke. Ručno se pune boce, lijepe etikete i ispisuju datumi.

Uz sve to, Hrvoje je pilot Croatia Airlinesa, dok Tomislav još vodi tvrtku koja se bavi projektnim menadžmentom i konzaltingom. Bušić pojašnjava ima li trenutaka u kojima razmišlja kako bi mu život bio jednostavniji da je jednostavno ostao pilot.

"Pa, ima trenutaka jer su se stvari počele odvijati na način koji mi nismo predvidjeli, što je naravno pozitivno, a sad dolazi novi izazov organizacije vremena", kaže Bušić.

Anadolac kaže da planiraju nekih šest mjeseci do godinu dana pokušati se držati gabarita koje su odredili. Pomalo je ovo priča o prijateljstvu, pomalo o upornosti i volji. Najviše o tome kako se može. I u Hrvatskoj.

