Slavko Sobin poznat je kao veliki zaljubljenik u putovanja u daleke krajeve, ali ovo će ljeto provesti na top tri omiljene destinacije u Hrvatskoj.

Za popularnog domaćeg glumca Slavka Sobina ovo će ljeto biti pretežito radno, jer nakon što je pobijedio u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama" s partnericom Gabrielom Pilić, iza ugla su ga dočekali novi projekti.

No s obzirom na to da Slavko živi u Zagrebu već neko vrijeme, tijekom godine se zaželi svoje rodne Dalmacije, kamo se uputi s prvim naznakama toplog vremena i čim mu obveze to dopuste.

"Ljeti sam ja uvijek doma jer se zaželim mora u Zagrebu. Najdraže su mi destinacije Šolta, Split i Vis, koji je svim avanturistima preporučio i naš portal Punkufer. Volim putovati i zimi u azijske zemlje. Bio sam na Šri Lanci i Tajlandu, u Vijetnamu i Kambodži."

Baš kao svakom čovjeku s mora, i Slavku zime i hladnoća malo teže padaju, pa ovakve vruće ljetne dane jedva dočeka, a zimi se snalazi na sve moguće načine.

"Ja sam Dalmatinac, meni treba sunca i mora pa si uvijek prepolovim zimu na dva izdrživa dijela. U Aziju volim otići jer je financijski isplativa ako se uzme karta na vrijeme. Super je klopa, street food, različiti mirisi i okusi, drugačija kultura."

Kao što smo već spomenuli, Slavka ovog ljeta čeka niz poslovnih obveza, pa će neke daleke destinacije ipak ostati na čekanju, no vjerujemo kako će uživanje na omiljenim domaćim destinacijama i njihovim čarima biti jednako opuštajuće i divno.

"Trenutačno nemam niti jednu destinaciju u planu. Zapravo nisam bio nigdje daleko od siječnja prošle godine, znači već godinu i pol dana. Ne mogu do daljnjega nikamo jer radim, tako da ustvari planiram i maštam o tome da sam otišao, ali tako skoro još neću nikamo".