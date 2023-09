Hrvoj Šipek odgovorila hoće li se ponovno kandidrati za glavnu državnu odvjetnicu i što je najveći izazov u radu

"Ne, kratko i jasno", rekla je Zlata Hrvoj Šipek nakon saborskog Odbora za pravosuđe, upitana o tome hoće li se ponovno kandidirati za tu funkciju jer joj uskoro ističe mandat.

"Srušena zgrada, COVID, on-line rad... U tim uvjetima održati ažurnost DORH-a i motivirati kolege koji su dali sve od sebe bio je najveći problem i izazov", istaknula je.

Upitana osjeća li vlastitu odgovornost za to što se nitko nije javio na natječaj za ravnatelja USKOK-a, glavna država odvjetnica je kazala kako to ne ovisi o njoj te da je razlog i i "podrška koje nema u punoj mjeri od strane cijele društvene zajednice".

Upozorila je da im se na natječaje za mjesta državnih odvjetnika ne javljaju niti zamjenici koji žele biti državni odvjetnici u svojim sredinama. Uz to, prosjek starosti je 50 godina a u sustav se prima premali broj vježbenika da bi se on podmladio.

Istaknula je da to nije stvar samo ove vlade te upozorila da se plaće pravosudnim dužnosnicima nisu mijenjale od 2009. godine, a slična je stvar i sa službenicima.

Kazala je da se razmišlja o snižavanju uvjeta za natječaj za ravnatelja USKOK-a dodavši kako se nada da će, nakon izmjena i dopuna Zakona o državnom odvjetništvu i Zakona o državno-odvjetničkom vijeću, na dnevni red doći i Zakon o USKOK-u. Smatra da ima prostora da se USKOK-u ostavi da se bavi najtežim i najvišim oblicima korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Hrvoj Šipek tvrdi i da DORH ne funkcionira na bazi političke podrške. "Politička podrška može biti u materijalnom položaju ili statusu, ali ona nema nikakve veze sa radom na konkretnim predmetima", rekla je. Dodala je i da se odnos izvršne vlasti prema DORH-u nije mijenjao zadnjih 20 godina.

Požalila se da su joj pripisane sve negativne odluke a one pozitivne nekom drugom. "Neki put se osobno osjećam, a i većina kolega, na način da se neprekidno dajete, dajete i dajete. Trošite energiju ali nedostaje mi punjač. Za sve što se napravilo dobro ne dobijemo povratnu informaciju da he DORH je to dobro odradio", kazala je.

Upitana koliko se često sastaje s premijerom Plenkovićem odgovorila je da je posljednji puta kod njega bila prije tri tjedna a razgovarali su o međunarodnim arbitražama.