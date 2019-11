Raspravom o paketu zakona četvrtog kruga porezne reforme koji donosi porezno rasterećenje od 2,4 milijarde kuna, Hrvatski sabor u utorak ulazi u tjedan u kojemu će donijeti Državni proračun za iduću godinu te utvrditi novi kalendar blagdana.

Na početku sjednice odvojeno je vrijeme za 'slobodan govor' zastupnika. Mirando Mrsić je, u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, govorio o novom 'uhljebljivanju'. "20 ministarstava traži veći broj ravnatelja nego što je imao pomoćnika ministara iako se HDZ kleo da neće doći do povećanja broja zaposlenih", naveo je Mrsić i dodao da neke ministre "nismo čuli mjesecima" pa nije jasno zašto su potrebni toliki ravnatelji uprava. "2,8 milijuna kuna više će koštati 10 novih ravnatelja uprava, članova HDZ-a", naveo je i dodao da "HDZ Hrvatsku pretvara u uhljebistan". "Hrvatska zna da se mora riješiti HDZ-a da bi krenula nabolje", kazao je Mrsić.

Gordan Maras je u ime Kluba zastupnika SDP-a kazao da ga svakodnevno nešto novo iznenadi. "Gledali smo predstavljanje programa kandidatkinje za predsjednicu koji je porezne obveznike stajao više stotina tisuća kuna. Stotine ljudi bile su tamo dovedene da pljeskaju predsjednici. Kad vidite skup predsjednice koja gleda u šampiona korupcije u prvom redu - Milana Bandića, pitate se - zašto se to ne zaustavi. Stotine tisuća kuna se troši na skupove u kampanji, bili su to novci hrvatskih građana, a Đuro Sessa ne reagira", dodao je Maras. "Tamo su bile stotine zaposlenika u javnoj upravi koji taj dan nisu bili na radnom mjestu nego su pljeskali predsjednici, a mi to plaćamo", kazao je. "Vidimo da je sitno potkosurivanje Bandića i HDZ-a na djelu, to se vidi i u prenamjenjivanju zemljišta u GUP-u za koji se kupuju ruke. HDZ ne odgovara ni za Fimi Mediu već 12 ili 13 godina. Ja ih pozivam da prekinu, uz govor mržnje i govor korupcije", zaključio je Maras.

Goran Beus Richembergh je u ime Kluba zastupnika GLAS-a kazao je da naša lokalna samouprava ima za 25% više zaposlenih nego bi to trebalo biti. "Pogotovo se to vidi u vrijeme digitalizacije, kad bi se takva radna mjesta trebala anulirati. Najmanje četvrtina zaposlenih radi na fiktivnim radnim mjestima i da sutra ne dođu na posao, to nitko ne bi primijetio. A tržište rada vapi za radnom snagom i nema radnika", kazao je Beus Richembergh. Navodi i da imamo disbalans. "S jedne strane imamo veliki nedostatak zaposlenih, kao u policiji koja ponovo povlači svoje umirovljenike, a na drugoj strani imamo zaposlene koji nemaju posla i ne rade ništa. Svi oni dolaze iz određenih krugova. Samo ona vlada koja pristane u prvih šest mjeseci srezati lokalnu upravu za 25% misli dobro Hrvatskoj. Treba stvoriti balans u radnim mjestima koja se naplaćuju s onima koji ne zarađuju. Treba javno reći i koliko je službenika u Hrvatskom saboru", zaključio je.

O izmjenama zakonskog paketa

Ukupno porezno rasterećenje, koje je u sva četiri kruga provela aktualna Vlada, iznosit će gotovo 9 milijardi kuna. Zakonski paket četvrtog kruga porezne reforme zahvaća PDV, pa će se snižena stopa od 13 posto primjenjivati i za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata. Procjena je da će to utjecati na smanjenje proračunskih prihoda za oko 900 milijuna kuna godišnje.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak trebale bi porezno rasteretiti rad mladih. "Odlučili smo predložiti da za mlade do 25 godina smanjenje porezne osnovice bude 100 posto, dakle da budu u potpunosti oslobođeni poreza na dohodak, dok za one od 26 do 30 godina predlažemo smanjenje porezne obveze za 50 posto", rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Izmjenama Zakona o porezu na dobiti, stopa od 18 posto plaćat će se za godišnji prihod iznad 7,5 milijuna, umjesto sadašnjih 3 milijuna. To znači da će, umjesto 85 posto poduzetnika, njih 93 posto plaćati porez na dobit po stopi od 12 posto. Izmjenama u sustavu posebnih poreza na kavu i bezalkoholna pića uvelo bi se oporezivanje bezalkoholnih pića prema udjelu šećera, kao i dodatno oporezivanje energetskih napitaka. Porezni zakoni proći će dva saborska čitanja, a na snagu bi trebali stupiti početkom iduće godine.

U četvrtak glasanje

U srijedu će se Sabor izjašnjavati o amandmanima koje su saborski zastupnici, klubovi i odbori podnijeli na predložene izmjene ovogodišnjeg te prijedlog proračuna za iduću godinu, a s obzirom na njihovu brojnost (samo na proračun podneseno ih je više od 350), bit će to višesatni posao.

Svoje mišljenje dat će i o amandmanima na Vladin prijedlog zakona o blagdanima koji su, također, brojni. Konačnu odluku o svemu tome, glasovanjem, Sabor će donijeti u četvrtak kada će zaključiti aktualnu sjednicu, a novo okupljanje zastupnika predviđeno je za konac studenoga.