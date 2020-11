Da je Hrvatska zemlja znanja i sjajnih učenika uvjerili smo se već bezbroj puta, a potvrda toga stiže i u vidu nagrade za učitelje. Njih nekoliko napisalo je udžbenik iz Hrvatskog jezika za šesti razred koji je proglašen najboljim u Europi.

Šestica, kako se zove udžbenik iz Hrvatskog jezika, je za čistu peticu. Po izboru izdavača, nakladnika i struke proglašen je najboljim udžbenikom u Europi.

"Divan je osjećaj jer je potvrda onoga na čemu radite, na čemu inzistirate, što biste željeli pokazati da se to prepoznaje", rekla je Diana Greblički-Miculinić, jedna od autorica.

"Ako se nagradi čitanka u kojoj su hrvatski tekstovi koji su smješteni u okvire europske ili svjetske književnosti, onda to sigurno daje na širini", objasnila je autorica udžbenika Andrijana Mihaljević.

Na Šestici je radilo nekoliko profesora Hrvatskog jezika iz cijele zemlje. Osim o književnosti, učenici uče i o filmu, stripu te modernoj pop kulturi.

"To je isto bila jedna pohvala na uvrštavanje stripa kao devete umjetnosti koja isto tako bi se trebala naći u književnim čitankama", rekla je Greblički-Miculinić.

Zagrebačke bolnice kreću u pomoć Dubravi, liječnici o nestanku struje: "To je trebao biti netko tko jako dobro zna gdje se i što u bolnici nalazi"

Čestitke na Bidenovu pobjedu pljušte na sve strane, oglasili se i Plenković, Milanović, Grabar-Kitarović. Vučić: "Čestitat ću mu, ali..."

Čitanka je bogato opremljena i samim time i djeci vrlo zanimljiva.

"Mene iznenadi kad ja nešto krenem najavljivati, a oni kažu da to već znaju i da su to već pročitali. To mi je još veća nagrada. Baš mi je gušt vidjeti kad njima zasjaju oči", rekla je Greblički-Miculinić

Ono što ovaj udžbenik razlikuje od drugih je i digitalna verzija u kojoj dolazi. Osim toga, djeca na nastavi mogu rješavati brojne zadatke.

"To je zapravo nagrada za cjelokupni obrazovni sustav jer dobiti ovako jednu prestižnu nagradu u krugu najboljih europskih izdavača zapravo oslikava ono što hrvatski obrazovni sustav jeste, a to je veliki broj učitelja koji su stvarali ovu nagradu", rekao je izdavač Dalibor Grganić.

O kakvom je uspjehu naših učitelja riječ, možda najbolje ustvari govori kolokvijalni naziv nagrade – obrazovni Oscar.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr