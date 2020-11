Američki mediji proglasili su Joea Bidena pobjednikom američkih predsjedničkih izbora. Čestitke 46. američkom predsjedniku pristižu sa svih strana. Oglasio se i Janez Janša koji je preuranjeno na pobjedi čestitao Donaldu Trumpu.

Pljušte reakcije na rezultate američkih izbora. Kanadski premijer Justin Trudeau čestitao je demokratu Joeu Bidenu na izbornoj pobjedi, niti sat vremena nakon što su je proglasili vodeći američki mediji.

Trudeau je u svojoj poruci kao prvi strani državnik koji je čestitao Bidenu napisao da se veseli uhvatiti ukoštac s "najvećim svjetskim izazovima", zajedno s novom američkom administracijom.

U priopćenju, Trudeau je rekao da će surađivati sa SAD-om na "miru i uključivosti, ekonomskom prosperitetu i klimatskim akcijama širom svijeta". Trudeau nije spomenuo aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, s kojim je često imao problematične odnose.

Please read my full statement on the result of the US presidential election: https://t.co/ouQ2U1vnnc — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Bivši američki predsjednik Barack Obama rekao je da "ne može biti ponosniji" što može čestitati na pobjedi Joeu Bidenu i Kamali Harris, budućem predsjedniku i potpredsjednici SAD-a te istaknuo da su pred njima "izvanredni izazovi".

"Amerikanci su izašli u neviđenom broju", rekao je Obama, čime je ostvarena "povijesna i odlučujuća pobjeda" Bidena i Harris.

Ipak, istaknuo je da se Biden suočava s "izvanrednim izazovima - pandemijom koja jača, neravnopravnim ekonomskim i pravosudnim sustavom, demokracijom u krizi i klimom u opasnosti".

"Rezultati izbora na svakoj razini pokazuju da je zemlja duboko i teško podijeljena", dodao je Obama.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Oglasio se i slovenski premijer Janez Janša koji je prije nekoliko dana čestitao Trumpu na pobjedi. "Zanimljivo. Žalbe su podnesene u svim američkim državama s tijesnim rezultatom. Sudovi još nisu ni počeli odlučivati. Ipak, #MSM (a ne neko službeno tijelo) proglašava pobjednika. Čestitke stižu sa svih strana. To je vladavina prava", napisao je Janša.

Zanimivo. V vseh državah ZDA s tesnim izzidom so vložene pritožbe. Sodišča niti odločati še niso začela. Kljub temu #MSM (in ne kak uraden organ) razglasijo zmagovalca. Čestitke z vseh strani. Vladavina prava pa to 😀 — Janez Janša (@JJansaSDS) November 7, 2020

Novom predsjedniku čestitala je i Kolinda Grabar-Kitarović.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and first woman VP @KamalaHarris Confident that partners and allies Croatia & 🇺🇸 will continue working together & strengthening our long-lasting bonds. Determined leadership and cooperation are needed to overcome global challenges. pic.twitter.com/BwGXBGE1T7 — Kolinda GK (@KolindaGK) November 7, 2020

Hrvatski premijer Andrej Plenković veseli se budućoj suradnji s novom Bidenovom administracijom.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris! Croatian Government @VladaRH looks forward to working with you and your administration on strengthening bilateral ties and enhancing transatlantic partnership! 🇭🇷🤝🇺🇸 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 7, 2020

Oglasila se i bivša premijerka Jadranka Kosor i podijelila fotografiju s Joeom Bidenom.

Vlada Republike Hrvatske - Premijerka Kosor nakon sastanka s potpredsjednikom Bidenom: imamo punu potporu SAD-a za program Vlade Thank you for support President-Elect ⁦@JoeBiden⁩ https://t.co/E3z6EC4CnP — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) November 7, 2020

Biden i BiH

Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković prvi je visoki dužnosnik iz te zemlje koja je Joeu Bidenu čestitala pobjedu na izborima za novog predsjednika SAD-a i to emotivnom porukom koja sugerira prijateljske odnose između njih dvoje.

"Dragi Joe, sačuvali smo vjeru, nova je zora pred nama", napisala je Turković na Twitteru uz fotografiju na kojoj su zajedno ona i novi predsjednik SAD-a. Turković je tijekom svoje diplomatske karijere uz ostalo bila i veleposlanica BiH u Washingtonu a novi predsjednik SAD Biden slovi za osobu koja dobro poznaje stanje u BiH.

Tu je zemlju osobno posjetio u jeku rata 1993. a posljednji put je tamo bio u službenom posjetu 2009. dok je obnašao dužnost američkog potpredsjednika. Tada je u parlamentu BiH održao govor u kojemu je obećao snažnu potporu SAD-a na putu BiH ka euroatlantskim integracijama.

BiH je našla mjesto i u Bidenovu programu za ovogodišnje američke predsjedničke izbore u dijelu koji se odnosi na zapadni Balkan a novi predsjednik SAD-a za tu je regiju najavio jače angažiranje u suradnji s europskim partnerima kako bi se potaknule reforme i pomirenje.

"Joe Biden se obvezuje da će zauvijek biti protiv mržnje a podržavat će suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine", stoji u Bidenovu programu.

No to je odmah izazvalo i negativna reagiranja a ona su stigla od člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika koji je Bidena proglasio "srbomrscem".

Brojne čestitke stranih državnika, uglednika, ministara vanjskih poslova...

Čestitka Bidenu stigla je i od Borisa Johnsona, premijera Velike Britanije.