Plenković o huliganima: "Moramo kao društvo reagirati na jedini mogući način - reći da sportu i ne huliganizmu"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković komentirao je huliganizam u Grčkoj, gdje je smrtno stradao navijač AEK-a.

"Grčke institucije dobile su dovoljno rano informacije o mogućnosti dolaska, o ovoj skupini koji su potencijalno mogli napraviti problem. Ja sam u kontaktu s ministrom Božinovićem, hrvatska policija je maksimalno angažirana", rekao je Plenković.

"Nadam se da neće doći do nikakvih incidenta ovakve organizirane vrste huliganizma, da gostujući unatoč zabrani UEFE mogu kupiti karte i doći na utakmicu, da se odluči i odvaži i otići do Atene ne bi li se radili incidenti - to je neprihvatljivo. Moramo kao društvo reagirati na jedini mogući način - reći da sportu i ne huliganizmu", zaključio je premijer.

