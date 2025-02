Sjajne vijesti

VIDEO Hrvatska IT firma preuzela nizozemsku agenciju, klijenti su joj Google, L. A. Lakersi: "Ovo je nevjerojatno"

Sjajne vijesti iz domaće IT industrije. Hrvatski Infinum preuzima jednu od vodećih nizozemskih kreativnih agencija Your Majesty. Popis globalnih imena s kojima preuzeta agencija radi je impresivan - od Googlea do L.A. Lakersa. Ovim potezom otvaraju se nova vrata za hrvatske informatičke stručnjake.