Iako su otkazana sva slavlja, hrvatski građani u novu godinu ulaze s velikom nadom i dobrim željama.

"Sad već brojim sate, do sad sam brojala dane, a sad brojim sate da prođe", rekla nam je Silvana iz Rijeke. Godina za kojom će malo tko žaliti. 2020. završava uz puste gradske trgove, bez okupljanja, vatrometa i slavlja.

Marija iz Osijeka novu će godinu dočekati doma. "Bit će neki kućni party i to je to", kaže.

"Mjera ćemo se pridržavati, samo u krugu obitelji i šta nam Bog da u Novoj godini", kaže Goran iz Osijeka.

Promijenila nam je životne navike, preokrenula prioritete.

"Ja se nadam da će 2021. krenuti bolje i da će se ovaj COVID malo povući. Svima zdravlja i svega i oporavka od svega, od potresa", želi Riječanka Mirjana.

"Mislim da je Hrvatska dovoljno ove godine propatila, da smo zaslužili bolju godinu", kaže Maja.

Stara godina u Primoštenu je ispraćena lupanjem lonaca. Sve ostalo je otkazano. Zadarskim starim gradom ne odjekuju koncerti niti će se ponoć dočekivati u nekom od kafića. Bez zagrljaja i poljubaca bit će i na Stradunu, silvestarske vreve nema ni u Puli.

"Nadam se da smo svi skupa nešto kolektivno naučili, a da možemo sad malo pozitivnije gledat na sljedeću godinu“, smatra Paola iz Pule.

S pune splitske Rive stižu upravo takve poruke.

"U ovoj lošoj godini ja ću dobiti bebu to jest u idućoj, tako da su dobre neke stvari opet se dogodile", kaže Splićanka Anita.

"Želim da se što manje sjećamo ove 2020. godine i da nam 2021. bude plodonosnija, mirnija, radosnija i zdravija", poruka je Splićanke Blanše.

Možda ove noći nema razloga za slavlje, no dobrih želja i nade, ne nedostaje.

"Da mi svi budu živi i zdravi, da sve to prođe i sretna vam nova godina, želim vam od srca svima, hvala vam lijepa", kaže Anrea iz Pule.

U Osijeku tiho i prazno

"I u Osijeku je večeras neuobičajeno tiho i prazno, ne samo u Osijeku nego u svim hrvatskim gradovima gdje bi večeras na glavnim trgovima odjekivali koncerti, ljudi bi se veselili, no u godini svjetske pandemije sve se promijenilo pa i to - nova godina dočekuje se u obiteljskim domovima i to u ograničenim brojkama, uz maksimalno 10 osoba iz najviše dvije obitelji.

Nema ni ranije najavljenih vatrometa, on se večeras trebao pratiti s balkona i prozora, no prioriteti su se promijenili i kao što su to učinili drugi gradovi, novac za vatromete preusmjeren je na potresom stradala područja. Upravo iz poštovanja prema tragediji koja je zadesila Banovinu, otkazan je i večerašnji koncert na Silvestrovo u osječkom HNK. Otkazan je online koncert u Opatiji, sve će večeras biti intimno i skromno, bez otvorenih kafića, restorana, a ovdje u Slavoniji i uz kišu, doista će malo tko imati razloga uopće izaći van.

Ono što se povremeno ipak može čuti je pirotehnika, za očekivati je da će se ta buka, ti praskovi pojačavati kako se budemo bližili ponoći. Iz MUP-a apeliraju na građane da se suzdrže takvog oblika slavlja, puno je straha i neizvjesnosti ovih dana po Hrvatskoj, no želimo vjerovati da ulazimo u bolju godinu i da ćemo nagodinu u ovo vrijeme ponovno izvještavati o punim trgovima, veselju i vatrometu", izvijestila je iz Osijeka reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Na splitskoj Rivi bez vreve

U Splitu je također prazno.

"Cijeli grad ima drugačiju atmosferu nego što smo navikli na Staru godinu. Samo petarde koje se ipak čuju pokazuju da je večeras doček Nove godine", izvijestila je iz Splita reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

U Dalmaciju stižu i obitelji i djeca koja su u potresu u Petrinji, Sisku i Glini ostali bez doma. Psihologinja Žana Pavlović objasnila je kako će se djeca nositi s traumom koju su proživjela i kako im pomoći.

"Petarde koje se čuju tu djecu mogu podsjetiti na sve što se nedavno zbivalo. Mogu osjetiti isti strah kakav su osjetili u situaciji potresa, a i mnogi drugi koji nisu bili tamo mogu osjećati zabrinutost i strah. Djeca koja su to prošla mogu osjećati ljutnju, strah, biti razdražljiva i plašljiva, ali dobro je da ih pustimo da se osjećaju na različite načine i da im pokažemo da su svi osjećaji u ovakvoj kriznoj situaciji zapravo normalni“, kaže dječja psihologinja.Roditeljima djece koja su doživjela potres savjetuje da se drže rutine i strukture koja daje ritam dana.

"To je najbolje što možemo napraviti i biti emocionalno i tjelesno dostupni", zaključuje psihologinja Pavlović.

