Hrvatski europarlamentarci za DNEVNIK.hr prepričali su gdje su bili sinoć tijekom napada na božićnom sajmu u Strasbourgu te je li bilo panike i straha. Opisali su i jutrošnju situaciju u gradu.

''Bila sam u Europskom parlamentu, oko 2:30 rekli su nam da možemo napustiti zgradu Parlamenta, ali na vlastiti rizik i odgovornost. Panike je bilo na početku dok nismo provjerili gdje su te jesu li dobro i na sigurnom stažisti i asistenti. Kad smo vidjeli da su dobro, bilo nam je lakše'', ispričala nam je HDZ-ova zastupnica Ivana Maletić. Dodala je da je to bio ružan osjećaj jer su se sjetili napada u Bruxellesu. ''Na tamošnjem aerodoromu i danas imamo PTSP'', rekla je Maletić. Opisala je i današnju situaciju u Strasbourgu. ''Često se čuju sirene, ima puno policije i vojske s puškama. Zaspala sam oko 3:30 ujutro, a u 7 su me probudile sirene. Vjerojatno su se čule i tijekom noći, ali ja ih nisam čula od umora'', rekla je Maletić te naglasila da su postrožene mjere sigurnosti.

I SDP-ov zastupnik Tonino Picula bio je u Parlamentu. Neposredno prije njegova govora predsjedavajući ih je izvijestio da se dogodio incident u kojem ima stradalih. ''Dobili smo informaciju da do daljnjega nitko ne smije napustiti zgradu. Pratili smo televizije i društvene mreže. Negdje oko 1:30 predsjednik Parlamenta okupio nas je i objasnio kako možemo napustiti zgradu, ali naglasio je da to možemo učiniti na vlastiti rizik'', ispričao je Picula. Kaže da je to sve utjecalo na atmosferu u gradu. ''Čekam da vidim što će se događati danas. Škole i vrtići su zatvoreni, božićni sajam je zavoren'', navodi. Na pitanje je li ga bilo strah, odgovorio je da je imao deja vu kad su teroristi prije tri godina napali briselski aerodrom i metro u blizini Parlamenta. ''Strahu nema mjesta, ali ima mjesta zabrinutosti kako će se situacija dalje razvijati i je li riječ o pojedincu ili skupini'', kaže Picula.

Nema panike i straha, ali ima tuge, šoka i brige

Jozo Radoš nije bio u Parlamentu, već na večeri u svom stanu. ''Ništa nisam znao ni osjetio ili doživio, osim puno policijskih i ambulantnih vozila'', rekao nam je Radoš. Kaže da se protiv terorizma ne može boriti. ''Postoje načini borbe i prevencije, ali nikad ne možete sto posto sigurni da se to neće dogoditi'', kaže Radoš. Dodaje da je u gradu veliki broj policajaca i policijskih automobila jer, kako kaže, terorist još nije uhvaćen. ''Bolje se suzdržati od šetnji'', upozorava Radoš. Kaže da se ne boji. ''Nemam osjećaj straha, već tuge i šoka, ne može čovjek biti nedirnut'', zaključio je.

Ruža Tomašić rekla je da je oko 20 sati krenula iz Parlamenta prema hotelu u kojem su imali božićni domjenak. ''Zaključali su vrata, zamračili prozore i rekli nam da ne smijemo nikamo do daljnjega'', ispričala je svoje iskustvo eurozastupnica. U hotelu je bila do ponoći. ''Nije bilo panike, nismo osjećali strah'', naglašava. Dodaje da je danas malo ljudi u gradu. ''Stala sam u trgovinu kupiti doručak, u toj trgovini je inače velika gužva i mora se čekati u redu, a danas je bilo možda dvoje-troje ljudi'', rekla je Tomašić.