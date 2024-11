Zbog novog prometnog režima taksisti su očajni: "Da vam ne govorim koliko obitelji živi od ove djelatnosti..."

Signalizacija upaljena - u tijeku je probna faza za buduću zonu posebnog prometnog režima. Do povijesne jezgre smjet će voziti samo ona taksi vozila koja imaju smeđu propusnicu.



"Kad donosite odluku kojom smanjujete broj taksija, a ima ih oko devet tisuća, znate da će značajan broj otpasti, jer mi sukladno studiji prometnog fakulteta oko 700 ljudi možemo dozvoliti da ulazi oko povijesne jezgre", rekao je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.



Vozači Ubera negoduju i demantiraju brojke koje u javnost iznosi gradonačelnik.

"Odgovorno tvrdim da u špici sezone nije bilo više od 3500 taksija. Nije moguće da ih ima više od 3500 s ostalima koji se povremeno uključuju. Nemoguće da ih je 4000, to je nemoguća situacija", rekao je Nenad Mandić.



Grad će raspisati natječaj, a na sjednici gradskog vijeća izglasani su i kriteriji. Smeđu propusnicu moći će dobiti taksisti koji nemaju neku drugu propusnicu, imaju status branitelja ili invalida Domovinskog rata ili pružaju uslugu putem digitalne platforme. Ocjenjivat će se i starost i vrsta vozila, prilagođenost za prijevoz osoba s invaliditetom i nekažnjavanost.



Na natječaj koji će Grad raspisati neće morati oni taksisti koji imaju dozvolu za taksi stajališta. Takvih je u gradu nekoliko, a za dva će se natječaj morati ponoviti što znači da će se svi ostali morati boriti za preostalih stotinjak dozvola Grada.



Iz Ubera kažu kako im nisu do kraja jasna sva pravila, pojedinci već nalaze sive zone kako bi ipak mogli oko povijesne jezgre, ali ukazuju na nedostatak komunikacije s gradskom upravom.



"Regulacijom oko grada, stavljanjem barijera, stavljanjem stupića i rampi ne dobiva nitko ništa i mislim da to ovaj grad vodi u samo još veću gužvu od one koja je bila ove sezone. Moram vam reći da je velika neizvjesnost među ljudima koji su dosad obavljali taksi djelatnost i koji su kupili aute na kredite, a da ne govorim koliko obitelji živi od taksi prijevoza u Dubrovniku", poručio je Mandić.



Primjena novog prometnog režima s ograničenjima počinje 1. ožujka sljedeće godine.

