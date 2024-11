Bio je opsjednut 15-godišnjom Holly, pratio ju je gradom, a onda ju divljački izbo nožem: Sada je dočekao kaznu

Tinejdžer koji je nožem ubio 15-godišnju Holly Newton u Northumberlandu osuđen je na doživotni zatvor, s minimalnom kaznom od 17 godina.

Logan MacPhail (17), pratio je bivšu djevojku Holly kroz centar grada Hexhama u siječnju prošle godine, prije nego što ju je napao i 36 puta je ubo nožem u nešto više od minute. Ubojica je ranio i 16-godišnjaka koji je u to vrijeme bio s Holly i pokušao joj pomoći. Mladića je zadobio ozljede ramena, ruke i bedra te je operiran.

MacPhail je u kolovozu proglašen krivim za ubojstvo i ranjavanje s namjerom. Ispočetka ga se nije smjelo identificirati, no ranije ovog mjeseca sudac je promijenio tu odluku jer on 9. prosinca puni 18 godina.

Na suđenju je otkriveno da je MacPhail bio ljubomoran jer Holly ima novog dečka, ali i da je ubijena djevojčica prijatelju rekla da ju Logan uhodi, piše Sky News.

Izričući kaznu tinejdžeru u petak na krunskom sudu u Newcastleu, sudac Hilliard rje ekao: "Donio si svjesnu odluku izbosti 15-godišnju djevojčicu na smrt nožem koji si nezakonito nosio na javnom mjestu nakon što si ju potajno pratio po gradu sat vremena, a sve zato što je veza s njom završila. Ovo što se dogodilo u ovom slučaju ne bi se smjelo dogoditi niti jednom djetetu niti bilo kojem roditelju."

Ubojica koji ima autizam i nizak kvocijent inteligencije zanijekao je ubojstvo, ali je priznao ubojstvo iz nehata, rekavši da se ne može sjetiti da je ubo nožem Holly ili njezinog prijatelja i da je planirao nauditi sebi.

'Ona bi svakome pomogla'

Obraćajući se medijima prije izricanja presude, Hollyna majka i očuh Micala i Lee Trussler opisali su djevojčicu kao nekoga kome je "stvarno, jako stalo do drugih ljudi". Rekli su da je Hollyna smrt imala veliki utjecaj na njihovu obitelj, posebno na njezinu mlađu braću i sestre.

"To nije normalan život. To je drugačiji život. Imate život prije Hollyne smrti i život nakon što je Holly umrla. To nikad nije normalno", rekla je Hollyna majka i dodala da je mladić bio opsjednut njezinom kćeri, ali ona to nije vidjela na vrijeme.

"Definitivno je osjećao da ako ju on ne može imati, onda nitko ne može. Rekao joj je to u jednom trenutku, rekla mi je da jest... ono što nismo znali je da je to i mislio," rekla je majka.

Pročitajte i ovo TRAGEDIJA U NOVOM SADU FOTO Raste broj poginulih nakon urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora, stradalo i dijete od šest godina. Dačić: "Taj broj sigurno neće biti konačan, traga se za još nestalih…"

Pročitajte i ovo strašna tragedija Novosađanin o urušavanju kolodvora: "Ovo je zločin, znamo tko je odgovoran..."

Pročitajte i ovo velika tragedija FOTOGALERIJA Pogledajte kako izgleda dramatična akcija spašavanja u Novom Sadu: Ispod ovih ruševina zarobljeno je još ljudi