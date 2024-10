Mladi u akciji, prosvjedom koji se održao u ponedjeljak učenici Obrtničke i tehničke škole upozoravali su vozače na sve opasnosti korištenja mobitela tijekom vožnje.

"Vidim dosta ljudi samo bulji u mobitele – misle da im neće ništa, ali eto dođe nekima", rekao je jedan učenik i dodao da želi napraviti promjenu.

Mladi protiv korištenja mobitela – nesvakidašnja je pojava. Priznaju kako mobitele ne ispuštaju iz ruku.

"Ja prva mislim da je to loša navika, ali mislim da je to malo do ovisnosti i za školu i za sve što treba prvi je internet jer tu sve možemo naći", smatraju učenice iste škole.



Policija je zaustavljala automobile, no umjesto kazni, darivala ih je. A što je policiju potaklo na organizaciju ovakve akcije, pogledajte u videoprilogu novinarske Danijele Demarin Hasanović.

