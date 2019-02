Djevojke koje na društvenim mrežama imaju tisuće pratitelja, umjesto golišavim fotografijama, osvajaju citatima evanđelja, savjetima o predbračnoj čistoći i pozitivnim porukama. Za IN Magazin otkrivaju tajnu svojeg uspjeha.

Marijeta Martić i Emina Dabo Hunjak su prve hrvatske katoličke influencerice, poznatije pod zajedničkim imenom Chance for walk. U moru modnih, beauty i fitness influencera, iskočile su iz okvira te u vrlo kratkom roku svojim jedinstvenim, vjerskim sadržajem privukle pozornost tisuća mladih. ''I dosta mladih je odustalo od neke pozitive, kao da nemaju volje da se pokrenu, nemaju nade. Većina mladih je prestala vjerovati u sebe i zemlju u kojoj žive i u to da se nešto može napraviti.

Mi želimo mladima reći 'Evo, tu je jedan od izlaza'. Bog će vam dati snagu, dat će vam krila, znanje, pamet. Dao vam je već sve to, vaše talente, a vi se morate pokrenuti, prihvatiti sve to i učiniti nešto'', priča Emina.

Umjesto Kardashianki, njima je najveći uzor, kako kažu, pravi influencer, papa Franjo, zbog kojeg su dijelom i krenule u projekt. A jedan od glavnih ciljeva, uz vraćanje vjere i samopouzdanja, jest pokazati mladima kako se i bez golišavih fotografija, skandala i provokacije može biti popularan. ''Tu je insta-evanđelje gdje mi u par fotografija želimo povezati Bibliju, naše životno iskustvo i knjige koje donose vjerski sadržaj. Objedinimo sve u jedno, u četiri slikice, to je četiri klika, mora biti brzo ali i efikasno.

Imaju i YouTube kanal

Instamama, to je jedna naša prijateljica koja ima dvoje slatke dječice i ona na ironičan, surov, realan način opisuje situacije iz bračnog života, svekrva, svekar, djeca. Zatim su tu naši storyji gdje želimo posjećivati razne molitvene zajednice i želimo da mladi vide da nije to samo jedna crkva, nego je to više molitvenih zajednica, više mladih gdje mogu doći družiti se s mladima'', objašnjava Marijeta.

A na pitanja koja im postavljaju pratitelji, odgovaraju putem videa na youtube kanalu Chance for walk. Među gorućim temama, priznaju, na prvom je mjestu pojam predbračne čistoće. ''Interes za predbračnu čistoću je jako velik u smislu da mlade ljude zanima. Mnogi od njih su katolici po vjeroispovjesti a prebračna čistoća je nešto što im je skroz strano, misle da to više ne postoji da je to za srednji vijek. Više kao neki fenomen. Zar je moguće, ja sam s dečkom, ali to baš i ne ide. Netko se odluči, netko ne.

Važno nam je da ih osvijestimo da je to isto nešto što je dobro, što ima divne plodove i što bi nama katolicima trebala biti normalna stvar. Talenti su im jako zanimljivi. Znači, vlastiti talenti. Mnogi mladi ne znaju koji je njihov pravi talent, žele znati u čemu su dobri'', rekla je Emina.

Mnogi se poistovjećuju s njima

Tako su i one, radeći marljivo na ovom projektu, otkrile svoje skrivene potencijale, a posebno ih je zatekla sva neočekivana pozornost. ''U Rijeci smo bile na jednom koncertu i onako su nam lupali po autu 'bravo cure, bravo'. Naš cilj je doći na marginalizirana područja, na slabija područja, siromašna područja, na depresivna područja jer smatramo da upravo ovim svojim sadržajima ostavit neki trag u svijetu. Ako je to jedan ljudski život, onda mislim da dobro iskorištavamo društvene mreže'', priča Marijeta.

S takvim stavom lakše je nositi se i s neminovim, tzv. "hejterima", kojih uvijek ima. I one su, kažu, baš poput svih ostalih djevojaka. Vole pratiti sve beauty sadržaje, komentirati odjeću ili zvijezde, zbog čega se mnogi s njima lako poistovjećuju.

Za razliku od ostalih influencera, ove djevojke ne zarađuju na društvenim mrežama, dapače, najveća nagrada njima su sami pratitelji jer onim malenim koracima najbrže se mijenja svijet.