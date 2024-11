saborski zastupnici vraćaju se u sabornicu

na aktualnom prijepodnevu propitivat će premijera i ministre

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

8:00 Nakon tjedan dana odmora saborski zastupnici vraćaju se u sabornicu u 10:30 aktualnim prijepodnevom, na kojemu će propitivati premijera i ministre, a time počinje nova sjednica Hrvatskog sabora koja će se održavati do sredine prosinca.

7:55 Ždrijeb je odredio da prvo, od ukupno 39 zastupničkih pitanja, postavi Milorad Pupovac (SDSS), a posljednje Željko Lacković iz stranke Nezavisni.

7:50 Sljedeća tri tjedna zastupnici će u sabornici biti od utorka do petka, od 25. do 29. studenoga napravit će stanku, pa će zasjedati do 13. prosinca, kada će završiti rad za ovu godinu.

