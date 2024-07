Hrvatska vojska zauzela Markov trg: Srećom, ne radi se o pokušaju vojnog udara

Saborske fotelje na leđima hrvatskih vojnika! Ovi dečki i cure iseljavaju namještaj na novu lokaciju i u privremenu sabornicu.

"Mislim da je to u redu, kaj, u mirnodopske svrhe, neka rade nešto", rekao je Milorad, Zagreb. Na novinarski upit je li to posao vojske odgovorio je: "Nije posao vojske, ali kad nema šta drugo, bolje da radi to, nego da leže u kasarni!"



Na nogama su cijeli dan. Iznose i slažu u vojne kamione sve što se nalazi u saborskoj biblioteci! Ovo je tek početak - daleko je još do kraja posla.

S polaznicima vojnog učilišta možda će dijeliti prostor, ali zastupnici stižu sa starim foteljama. Obnova hrvatskog Sabora trebala bi trajati oko tri godine i stajat će više od 70 milijuna eura.

Puno manje platit će vojnike koji sada rade na selidbi. Dnevnik Nove TV pitao je, ali MORH ne otkriva ni koliko će koštati taj njihov angažman, ni koliko ih je sada uposleno.

"Opravdano, zašto ne! Trebalo bi im platiti, zašto da ne, ipak su to usluge velike", rekla je Anica, Slavonski Brod.

A moraju i dobro paziti da ne oštete nešto od skupog inventara. Kad se radi - i ogladni se. Pa je saborsko osiguranje u pauzi naručilo i hranu.

Vojni kamioni koji su okupirali zatvoreni Markov trg - više su puta odlazili i vraćali se. Bit će tako dok ne presele svu opremu, namještaj i vrijedne umjetnine koje će čekati kraj obnove od potresa.

"Skele će sigurno biti jedno godinu dana! Tri! Triiii? Pa kak bum vidla, kak bum hodala?" nije bila zadovoljna Branka.

Suživot s vojskom na novoj adresi donijet će zastupnicima od jeseni i niz novih pravila. Tko zna možda ih natjera da se i češće pojavljuju na poslu. Pa i promijene retoriku.

