Čelni ljudi GLAS-a, IDS-a i PGS-a u nedjelju su izvijestili o pripremama za predstojeće EU izbore i radu na programu za Europski parlament, najavljujući da će za mjesec dana početi predkampanju, a očekuju da iz njihovih redova ponovno budu odabrana dva europarlamentarca.

Sada imamo dva euparlamentarca i gađamo da ponovimo taj rezultat, želimo biti realni, izjavila je na konferenciji za novinare predsjednica GLAS- a Anka Mrak Taritaš, dodavši da za imena prvih dvoje listi treba pričekati. Najavila je da će za mjesec dana predstaviti program, široku platformu platformu Amsterdamske koalicije i ekipu od 12 ljudi, koji će se boriti za mjesta u EU parlamentu.

Tri stranke "Amsterdamske koalicije" okupile su ovoga vikenda u Opatiji, uz radionicu i raspravu o programu za europske izbore. Želimo rano ući u predkampanju, potkraj sudenoga i građanima ukazati na važnost EU izbora i europskih vrijednosti, kazala je.

Ustvrdila je kako je prijelomni trenutak za EU, jer se na sljedećim izborima odlučuje u kojem će smjeru ići, dodavši kako žele da Hrvatsku predstavljaju najbolji, koji će se zalagati za vrijednosti liberalne demokracije.

Cijenimo vrijednosti liberalnih demokracija, jer ne želimo da populizam, koji buja unutar, ali i izvan granica Hrvatske, prevlada, kazala je Mrak Taritaš.

Predsjednik IDS-a Boris Miletić smatra da je pitanje europskih izbora važno, jer veliki dio našega zakonodavstva ovisi o zakonodavstvu EU. Rekao je kako gledaju što se događa u Mađarskoj ili Poljskoj, je li to Europa kakvu žele ili je ona projekt mira i otvorenosti granica.

Zamjenica predsjednika PGS-a Tea Mičić Badurina ustvrdila je da je Hrvatska visokocentralizirana, ekonomski opustošena i ideološki podijeljena, država 'sramotnih presuda', opterećena političarima koji ne snose odgovornost za svoje postupke. Kao takva je plodno tlo za jačanje neokonzervativnih i populističkih pokreta, koji dugoročno mogu nanijeti još veću štetu, rekla je. Mičić Badurina smatra da je građanima potreban netko tko će jamčiti stabilno okruženje, sigurnost i njihova prava.

Na novinarsko pitanje je li HSS na putu da im priključi, Anka Mrak Taritaš je kazala da su odradili tri kruga razgovora s HSS-om, da su u HSS-u odlučili ići u pregovore za uključenje u Amsterdamsku koaliciju te kako očekuju da će 'to završiti na dobrom tragu'. Znači li to i koaliciju s HSS-om na sljedećim parlamentramim izborima, Mrak Taritaš je odgovorila da su sada isključivo usredotočeni na europske izbore.

Želimo biti mjesto okupljanja, ponuditi nadu, biti brana radikalizmu i populizmu i probat ćemo biti uključivi i prema drugim strankama, ponuditi zajedničku platformu s idejom izlaska na europske izbore. Sljedeći izbori su predsjednički, htjeli bismo stati iza kandidata, koji bi imao mogućnost i snagu suprotstaviti se predsjednici, a potom su parlamentarni, kazala je.

Upitana hoće li predsjedniku HSS-a Kreši Beljaku smetati kriminalni dosje iz mladosti, Mrak Taritaš je rekla da ne žele ići s nekim tko je u koaliciji s HDZ-om ili Bandićem, koji, kako kaže, godinama kupuje vijećnike i druge. Svi imamo grijehe od prije i moramo ih u jednom trenutku okajati, ustvrdila je.

Vezano, pak, za SDP, kazala je kako ta stranka ide svojim putem, i da, koliko zna, samostalno ide na EU izbore. Bojim se da ovih dana SDP ima puno više problema; ne zna se više tko se s kime dogovara, nažalost bave s sami sobom, kazala je.

Na pitanje ne isključuje li ipak koaliciju za parlamentarne izbore, Mrak Taritaš odgovorila je kako je danas jedino sigurna - u kišu.

O tome hoće li, ako se Zoran Milanović kandidira na predsjedničkim izborima, stati iza njega, kazala je da će im se Milanović, ako to učini, javiti, a oni će onda donijeti odluku konsenzusom. Je li to Milanović ili netko drugi, prerano je reći, dodala je.

O Milanu Bandiću, Milanki Opačić i, prema medijskim nagađanjima, navodnoj političkoj trgovini, Mrak Taritaš je rekla da Bandić godinama kupuje ljude u Gradskoj skupštini i drugdje. On to sada radi na razini Sabora, to je pitanje za Plenkovića, on se treba zapitati tko je prva osoba u Hrvatskoj, premijer Plenković ili Bandić, ustvrdila je.

Na pitanje o Ivanu Jakovčiću, predsjednik IDS-a Miletić je podsjetio kako je on odustao od kandidature i da je to za njih gotova stvar. (Hina)