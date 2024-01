Arhitekt o izgradnji novog krčkog mosta, otkrio i po čemu je postojeći poseban: "Bio je svjetski rekorder"

Puno je nepoznanica oko cijelog projekta, ali ovo je superizborna godina, pa nas ne čudi ova pompozna najava. No tko tako velik projekt uopće može izgraditi i kako ga platiti? Istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga, koja je o toj temi razgovarala s Vladijem Bralićem iz Hrvatske komore arhitekata.

To je zahtjevan i dugoočekivan projekt o kojem se na Kvarneru govori godinama. Vizualizacija mosta već je nekoliko puta rađena, no to je samo okvirno, novi most još nema definiran izgled, a kakav bi bio najprikladniji, pitamo Vladija Bralića, arhitekta i člana upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata.

Bralić kaže kako je, sad već stari Krčki most, u promet pušten 1980. godine, a napravljen je od armiranobetonske konstrukcije. "Suvremeni mostovi grade se od armiranog betona, čelične konstrukcije ili kombinacije", kazao je arhitekt i otkrio po čemu je Krčki most rekorder.

"Stari Krčki most savladavao je raspon tog armiranobetonskog luka u čak 390 metara što je tada bio svjetski rekord u mostogradnji, a most je bio inovativan i po nekim drugim stvarima. Prilikom izgradnje koristila se kao novost konzolna skela, koja se ne podupire o čvrsto tlo ili morsko dno", rekao je i dodao kako se ta metoda koristi i danas.

Arhitekt kaže kako je teško procijeniti cijenu gradnje dok još ne postoji projektna dokumentacija.

Izgradnja takva dvoetažnog mosta sigurno će biti zahtjevna, smatra Bralić, a na pitanje tko bi mogao graditi most - Hrvatska ili strani izvođači, odgovara: "Mislim da bi mogli i hrvatski. Jugoslavija je napravila stari Krčki most, ne vidim zašto Hrvatska ne bi novi", zaključio je arhitekt.

Cijeli razgovor pogledajte u priloženom videu.

