Hrvatska elektroprivreda najavila je nove cijene od 1. ožujka za kupce iz kategorije poduzetništva. Ne isključuje se mogućnost porasta cijena za kućanstva i poduzentištva zbog neodrživosti poslovanja tvrtke u vrijeme visokih cijena električne energije.

Zbog visoke stope inflacije rastu i cijene brojnih usluga. Tako će i dio korisnika usluga Hrvatske elektroprivrede od 1. ožujka osjetiti porast cijene.

Paket mjera koji je donijela vlada kako bi regulirala cijene na tržištu vrijedi do 31. ožujka. Iako je cijena plina pala i može se izjednačavati s onima prije energetske krize, električna enegija je i dalje pri vrhu.

HEP Opskrba svojim je kupcima iz kategorije poduzetništva najavila povećanje cijene struje. Ugovori koje je ta kategorija kupaca sklopila s HEP-om sastavljeni su prije povećanja cijena.

Kako kažu iz HEP-a za Novi list, cijene koje će nastupiti ipak neće premašivati Vladinu uredbu koja štiti poduzentištva i kućanstva od porasta cijena električne energije.

Hrvatska elektroprivreda Uvjetima opskrbljivača HEP Opskrbe svoje cijene može korigirati jednom godičnje, a "korekcija je moguća u visini promjene (povećanja) godišnje stope indeksa potrošačkih cijena koju objavljuje Državni zavod za statistiku, odnosno stope inflacije", objašnjavaju.

Raskidanje ugovora bez naknade

Međutim, odluka nije konačna jer korisnici koji se potencijalno mogu osjećati oštećenima imaju pravo raskinuti ugovor s HEP Opskrbom unutar osam dana od primitka obavijesti o promjeni cijene. U tom slučaju neće snositi sankcije zbog raskida ugovora.

Iz HEP-a ne vjeruju da će se to i dogoditi. "Malo je vjerojatno da će to učiniti s obzirom na to da će im cijene i dalje ostati ispod limitirane, odnosno zaštićene cijene koju je Vlada odredila u sklopu mjera borbe protiv inflacije", dodaju.

Mjere oraničavanja cijena oštetile su HEP grupu za oko 900 milijuna eura što nikako nejde u korist poslovanju.

Nije isključivo da će i cijena za kućanstva porasti zbog velikih gubitaka koje HEP trpi. Tvrtka očekuje da će se od početka travnja dozvoliti veće cijene za kućanstva i poduzentištva. Ukoliko se to neće dogoditi, redlažu i snižavanje PDV-a s 13 na pet posto. Iako bi to doprinijelo održivosti niskih cijena za korisnike, upitno je kako bi se takva Vladina odluka odrazila na državni proračun.