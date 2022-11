Hrvatska uskoro ostaje bez 14 ruskih helikoptera, koje će donirati ukrajinskoj vojsci. Premijer Plenković uvjerava da će ostati dovoljno za hrvatske potrebe.

Hrvatska uskoro ostaje bez 14 ruskih helikoptera, koje će donirati ukrajinskoj vojsci. Helikopteri su Hrvatskoj značajni. U akciji su čim stigne poziv u pomoć, prevoze ozlijeđene, nerijetko lete i s organima za transplantaciju. Otočanima su veza s najbližom bolnicom. Uskaču gdje zatreba od sjevera do juga.

"U principu su najbrže, ali često i jedino rješenje za prevesti pacijenta s udaljenog otoka do kopna zbog vremenske situacije, a noću nema ni mogućnosti trajekta", kaže Petar Marasović iz Zavoda za hitnu medicinu.



Dok se ne nađe drugo rješenje, njihovi, ali i timovi GSS-a s kojima idu u potrage ovise o vojnim pilotima, kaže Marasović. "Ti helikopteri su nam od životnog značaja", dodaje.



Samo ove godine imali su 2428 medicinskih letova, prevezli su 918 pacijenata i 95 pratitelja. No, bez ruskih helikoptera Hrvatska uskoro ostaje. Donirat će ih ukrajinskoj vojsci!



"Ne moramo sada sve to urbi et orbi objašnjavati!" kaže premijer Plenković. "Ne treba se govoriti dok se ne dogodi!" poručuje ministar Božinović. Sve do ponedjeljka nitko u Vladi nije želio niti potvrditi da se o ovoj hrvatskoj donaciji uopće pregovara.

Premijer uvjerava da će ostati dovoljno za hrvatske potrebe. "Ma, hoće!" uvjerava i dodaje: "Ništa ne radimo na način da hrvatska vojska bude praznih ruku, nego dajemo ono što možemo i što je u ovim okolnostima sasvim primjereno", napominje.

Nije tajna da se okrećemo Zapadu, a ruske helikoptere mijenjamo američkima. Dugoročno ih ne možemo održavati, ističu i resursi.

No, Plenković ne otkriva je li i što je s SAD-om već dogovoreno i što će Hrvatska dobiti zauzvrat. Pitanje je to na koje tjednima odgovor traži i predsjednik države. Prvi je javno upozorio da ostajemo bez više od polovice helikoptera za transport!

Jedna europska zemlja vraća francuske vojne helikoptere: "Vratite nam novac"

"Pa, nećemo to baciti! Što smo, idioti? I kupiti četiri puta skuplje i manje američke. Pa, koristit ćemo dok ne crknu, odnosno, dok mi ne odlučimo da će crknut', ali dati 14 komada koji lete i dalje bez jasnog obrazloženja koji je nadomjestak... Ne dam mukte, razumijete", jasno poručuje.

Vlada i bez Milanovića u ovom slučaju može donijeti odluku i njegovo mišljenje nije obvezujuće. Nije Hrvatska ni prva ni jedina koja se na ovaj način rješava stare sovjetske tehnike, ali netko mora ponuditi jasniji odgovor čime će ruske letjelice i kada to zamijeniti, poručuje reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Dnevnik Nove TV doznaje: Hrvatska tvrtka Rusiji prodala motore za vojne helikoptere – sve istražuje DORH

Prije dvije godine svih 10 helikoptera na koje sada računamo zbog problema s kvarovima bilo je prizemljeno.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.