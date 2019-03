Hrvatska će dobiti Visoki kazneni sud. Riječ je o novom pravosudnom tijelu koje bi od 2020. trebalo odlučivati o žalbama na kaznene presude. Na osnivanju novog suda, već radi Ivan Turudić - najmoćniji hrvatski sudac.

Ivan Turudić, koji radi na osnivanju Suda, kaže kako je temeljni cilj osnivanja, ubrzavanje rješavanja predmeta. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković koji je potpisao odluku i sve mu povjerio nije dvojio. "Zašto gospodin Turudić? - A zašto ne, pitajte?! Imam vrlo dobra iskustva s njim. Mislim da ćemo taj posao obavit dobro, jer ćemo ga radit zajednički", kaže Bošnjaković.

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa o Turudiću kaže: "On se dosad pokazao kao vrlo dobar organizator kada se radilo o spajanju".

Turudić se poziva na iskustva nekih europskih zemalja. Već se bacio na posao. "Od osiguranja, materijalnih uvjeta, prostora, određivanja broja sudaca, imenovanja službenika i namještenika". Procjena je da će im trebati najmanje 20 sudaca. Još se traži lokacija, a za suce će ići natječaji. Bošnjaković napominje kako imaju neke ideje oko prostora Suda.

Sada suci rješavaju više od 600 žalbi. No, to ne znači da će suci Vrhovnog suda ubuduće manje raditi, uvjerava njegov predsjednik. "Nije da neće imati ništa posla, nego će rješavati po izvanrednim pravnim lijekovima. U jednom vremenu će paralelno raditi i Vrhovni i VKSud, a on će dobivati samo nove predmete", uvjerava Sessa.

Za odvjetnika Antu Nobila - neracionalan potez! "Bojim se da ćemo duplirati poslove, sudsku upravu, angažiranje voznog parka, zgrada i svega pratećeg. Nama možda treba sudaca, ali ne i prateće logistike koja je skupa i košta", smatra Nobilo.

"To će biti velika moć"

Ali Turudić će u svemu imati veliku ulogu - mišljenja je Nobilo. "To će biti velika moć, moć ravna sucima Vrhovnog suda", mišljenja je Nobilo. Turudić je vodio neke od najvažnijih sudskih predmeta. Zbog prijetnji imao i zaštitu. Njegovi politički istupi kritizirani su u javnosti. U utrci za Vrhovni sud nije uspio. No, Turudić kojem za 2 godine istječe mandat ne skriva da želi novu funkciju.

"Svatko tko se bavi strukom je ambiciozan da napreduje u struci tako da, zašto ne?" O tome, ali i sucima za koje on smatra da ih treba financijski motivirati - odlučivat će DSV - koji ih bira i razrješuje.

