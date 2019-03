O aferi koju je izazvala tvrdnja BiH ministra Dragana Mektića, reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak, razgovarao je s bivšim obavještajcem i stručnjakom za sigurnost Gordanom Akrapom.

Mektić je optužio SOA-u da je vrbovala vehabije da prenose oružje u BiH kako bi diskreditirali državu BiH i kako bi se opravdale tvrdnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Dragan Mektić ostaje kod tvrdnji da se afera dogodila, proziva i optužuje, dok tužiteljstvo BiH kaže kako nikakvu prijavu nisu dobili. U kompliciranim unutarnjim odnosima u BIH treba znati da je Mektić član SDS-a, stranke koju je osnovao Radovan Karadžić i koju je Milorad Dodik doslovno potukao na zadnjim izborima.

Koji su motivi Mektiću da izađe s ovako ozbiljnim optužbama i informacijama za koje tvrdi da su mu dostavile sigurnosne službe?

Kod ovakvih optužbi, potrebno je sagledati i analizirati osobu ili instituciju koja plasira takvu dezinformaciju, jer ona nije nužno autor takve dezinformacije. Mektić ima ozbiljnih problema sa svojom političkom budućnošću.

Idući tjedan se očekuje presuda Radovanu Karadžiću, pa onda presuda i Mektićevoj stranci. U slučaju da se dogodi političko savezništvo Dodika, srpskih stranaka, HDZ-a i SDA, stvaranjem takve vlasti na državnoj razini, Mektić gubi poziciju i gubi imunitet.

Kako komentirate da najžešće reakcije dolaze iz SDA i od Komšića?

Najvjerojatnije je da je ta dezinformacija smišljena u bošnjačkom krilu, kako bi se pokušalo opravdati izbor Željka Komšića kao autohtonog hrvatskog predstavnika u BiH. Cilj je i odagnati procese kojima Hrvati nastoje vratiti svoju suverenost i konstitutivnost.

Njegov zamjenik po nacionalnom ključu je Hrvat Mijo Krešić, on kaže da je ova afera puštena da se skrene pozornost s četničkog okupljanja u Višegradu ali i pitanja povratnika sa sirijskih ratišta?

I to je razlog, ali i zbog toga što je u zadnja dva dana na području Neuma održan važan skup Hrvata iz BiH, koji su razgovarali o tome kako pomoći BiH. Ne treba ni zaboraviti da je Hrvatska bila i bit će ključni saveznik BiH na njezinom putu u EU.

Tko je Ivan Bandić i koja je njegova uloga u ovoj aferi?

On nije slučajno izabran. Bio je djelatnik sigurnosne službe do prije dvadesetak godina, no sada je diplomat. On nije protjeran iz Nizozemske, to su krive informacije. Uskoro mu istječe diplomatski imunitet i on će uskoro napustiti BiH i upravo je zato on izabran kao akter ove afere jer kada napusti BiH, akteri će reći: Eto vidite, otišao je iz BiH jer je bio kriv.

