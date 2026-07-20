Dramatična potraga na Savi, dokumenti nađeni uz rijeku: "Češljamo teren u nadi..."

U tijeku je velika potraga na Savi kod Zagreba za trojicom muškaraca. U zraku su dronovi, a na terenu sve raspoložive snage.

U potrazi sudjeluje policija, HGSS, ali i Crveni križ sa svojim plovilima.

Potragu prati reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, koji je u mjestu Oborovo razgovarao s Filipom Filipovićem iz HGSS-a Zagreb.

Nema i dalje traga trojici muškaraca. Njihovi dokumenti pronađeni su tik uz ulaz u rijeku Savu, izvijestio je reporter.

"Ljudi su zadnji put viđeni u nedjelju oko 16 sati, a mi smo alarmirani tek u ponedjeljak oko 14 sati. Pretražuju se obale rijeke Save u nadi da će se možda naći netko tko se možda uspio uhvatiti, ako su oni stvarno u rijeci. Krenula je jedna ekipa iz Zagreba, s područja Rugvice gdje su oni zadnji put viđeni u nedjelju i jedna iz Novske", objasnio je Filipović i dodao da se očekuje da će se dvije ekipe HGSS-a susresti oko 20 sati.

"Češljamo teren u nadi da ćemo ipak nekoga naći", dodao je.

Unatoč niskom vodostaju, Sava je brza rijeka. "Prosjek je pet kilometara na sat njenog toka, ali ima puno matica, puno zavoja na kojima ona ubrzava i rola se unazad. Puno je tu građe i stabala koja mijenjaju njen tok i stvaraju se vrtlozi. Može se svašta dogoditi", upozorio je Filipović.

Potraga se nastavlja do mraka.