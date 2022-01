Mnogi skijaša iz Hrvatske već su krenuli na europska skijališta. Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš provjerio je kakav je interes za skijanjem, gdje se može na skijanje bez cijepljenja i testova, a gdje su oni potrebni i za djecu.

Počeo je hrvatski skijaški tjedan. Dok su mnogi još spavali nakon novogodišnje noći, Jurica Belle je bio na putu za Kronplatz.

"Nakon 22 mjeseca, ponovno smo u Italiji, gdje skijamo i uživamo. Put do Italije je prošao vrlo jednostavno. Na cesti nije bilo puno auta, puno gužve. Za ulazak u Italiju potreban je 2G i negativan PCR ili brzi antigenski test", rekao je.

Što su radile službe u novogodišnjoj noći i kako je prošao doček u Zagrebu? "Tu baš nije bilo držanja distance..."

Svaka država ima svoja pravila, kako za granice, tako i za skijališta. U Austriji i Sloveniji na staze mogu samo cijepljeni i oni koji su koronu preboljeli, što vrijedi i za djecu stariju od 12 godina. Švicarska traži negativan test. Francuzi traže isto, osim za državljane Europske unije koji su cijepljeni.

Pravila se mijenjaju iz dana u dan, pa oni koji su uplatili aranžmane neprestano moraju istraživati traži li se od njih nešto novo. Zbog restriktivnih mjera putničke agencije bilježe sve više otkazivanja.

"U 10. mjesecu interes za skijanje je bio ogroman. Da se tako nastavilo, bilo bi na razini sezone 2019./2020. Nažalost, s pogoršanjem epidemiološke slike je interes za skijanjem opadao. Sada kroz 12. mjesec ga nije bilo ili, ako je postojao, to je bilo za skijališta u Bosni i Hercegovini", rekao je Tomislav Fain, predsjednik Udruženje putničkih agencija pri HGK.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika: "Mi pritišćemo gumbe koji ne rade... Ni čistačica se nije mogla zaposliti bez da je Bandić to odobrio"

Naime, u BiH nema ograničenja. Jahorina je hit sezone i svi su kapaciteti popunjeni do kraja veljače. Nova godina se dočekala uz noćni spust i slavlje u kafićima i restoranima.

Skijanje je skup sport

Osim puta, smještaja i ski passa, treba imati ili iznajmiti opremu i servisirati je. Četveročlanu obitelj će to zadovoljstvo koštati od tisuću do tri ili četiri tisuće eura.

Gradonačelnik Mostara posjetio prvu bebu rođenu u 2022. i majci donio cvijeće pa saznao da je sve bila pogreška

"Onaj tko to voli će uvijek mijenjati tjedan dana skijanja za tri tjedna mora. Za to se štedi, čuva, radi naporno da bi se moglo uživati na skijanjima. Neki to rade tri do četiri puta kroz sezonu po tri do četiri dana, a neki idu na tjedan dana u komadu", rekao je Nino Stančić Vidrač, predsjednik Hrvatske udruge ljubitelja skijanja i snowbordanja.

Ove sezone procjenjuje se da će na skijanje, koroni usprkos, otići oko 120.000 Hrvata.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr