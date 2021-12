Želite li ove sezone uživati u skijanju trebat će vam nešto više strpljenja i organizacije nego inače.

Skijašku kartu morat ćete kupiti uz predočenje osobnog dokumenta zato što na ski passu moraju biti točni podaci. Ime, prezime i datum rođenja. Sve je za Dnevnik Nove TV provjerila reporterka Barbara Štrbac.

''Ove godine ski pass nije dovoljno samo kupiti. Treba ga i aktivirati.

Da biste je aktivirali, morate skinuti aplikaciju za vaš pametni telefon pa potom skenirati i ski pass i svoju važeću COVID potvrdu. Potvrdu bi trebalo imati u papirnatom obliku, jer aplikacija katkada ne želi učitati QR kod iz mobitela.''

Andrea Del Ferari, direktor Skijališta Kronplatz kaže kako

roditelji mogu učitati ski pass djeteta na svoj telefon, na istoj aplikaciji, na svom profilu i tu ga uskladiti s djetetovom COVID potvrdom i tako ga aktivirati.

''Tko se nije cijepio, morat će se testirati i to svaka dva dana. To se može učiniti tu u podnožju žičare.''

Dr. Thomas Egger, liječnik, pojašnjava kako je rezultat poznat već nakon petnaestak minuta. Kaže da je u posljednje vrijeme ponovno sve više pozitivnih pacijenata.

Tek kada učinite sve to dobivate palac gore i možete krenuti.

U svim zatvorenim žičarama obavezno je nositi masku. Ljudi uglavnom poštuju pravila, tako da u kabinu rijetko ulaze s onima koje ne poznaju. To je moguće sada dok još nema gužve. Kako će biti kad bude više ljudi - treba vidjeti.

Nakon dvije godine otvorena talijanska skijališta, Hrvati pohrlili: "Uz potvrdu i osobnu odgovornost skoro kao nekada"

Ove godine skijanje u strožim uvjetima na većini europskih skijališta: "Tamo gdje volimo svi otići, ako i bude velikih zabava, bit će zabave sjedećeg tipa što god to značilo"

Andrea, voditelj skijališta Kronplatz kaže kako će, kad bude mnogo ljudi, morati zatvoriti otvore u koje se stavljaju skije na kabini, pa se neće moći staviti previše skija. Nada se da će ući manje ljudi.

Sva ta gnjavaža isplatit će se kad jednom konačno počnete skijati. tada možete zaboraviti na QR kodove, aplikacije i maske. Gušt

je to koji su mnogi čekali gotovo dvije godine.

Skijaši nam kažu kako su dugo čekali svoj omiljeni odmor.

Velike glavobolje ugostiteljima zadaju mjere koje se mijenjaju iz dana u dan.

Eugen, vlasnik restorana na skijalištu ističe kaka nije teško, ali je drugačije.

"Moramo nastaviti živjeti s tim virusom kojeg ima pa nema, kojeg razumijemo pa ne razumijemo. Ljudi žele skijati, ići u prirodu, to su najbolja antitijela, voditi ljubav i zabaviti se", kaže.

Pravila se stalno moraju prilagođavati, ali gdje ima volje - ima i načina.

Reporterka Barbara Štrbac iz Italije je izvijestila kako regije više neće same odlučivati o mjerama, nego će o mjerama za regije odlučivati Rim. Što to znači, otkrio je sugovornik Dnevnika - Kristijan Tominić, voditelj škole skijanja.

Za Brunico se neće puno mijenjati, nikakve posebne mjere neće biti, stoji odredba o negativnom testu koji brijedi 48 sati i koji je potreban i za ulazak u hotele te korištenje žičara.

Da se test neće priznavati, vrijedi u slučaju ako jednog dana to područje uđe u crnu zonu, no Tominić se nada da je daleko od toga. U slučaju ulaska u narančastu zonu, i dalje će se moći dolaziti i s potvrdom, no važit će restrikcije po pitanju ugostiteljskoh objekata.

Sve to vrijedi za starije od 12 godina.

Hrvatske škole skijanja bit će organizirane i u veljači, kazao je Tominić.

Treba pratiti razvoj situacije i informirati se na vrijeme, kako bi zasita uživali u skijanju.

