Pogledajte koliko je Beroš do kolovoza ove godine zaradio radeći – ništa: Sada traži posao

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš koji je u studenom prošle godine "pao" u aferi mikroskopi u potrazi je za poslom.

Kako piše Jutarnji list, Beroš se prijavio na natječaj za liječnika neurokirurga, uz još dva kandidata. Natječaj je trajao do 18. kolovoza, a ubrzo bi se trebalo saznati je li dobio posao.

Nakon što ga je premijer Andrej Plenković smijenio, Beroš je mogao birati između tri opcije – vratiti se na staro radno mjesto u KBC-u Sestre milosrdnice ili aktivirati saborski mandat, dakle u oba slučaja raditi. No, on je izabrao treću opciju – ne raditi i primati novac godinu dana.

Tako je iskoristio kontroverznu povlasticu "6 + 6" kroz koju je, do kolovoza ove godine primio više od 35 tisuća eura, a koja je još jednom zgrozila javnost. Budući da mu ta povlastica ubrzo ističe, odlučio je potražiti posao odnosno vratiti se u bolnicu iz koje je 2018. godine otišao u Ministarstvo zdravstva.

Uz molbu na natječaj, kako stoji na stranicama Vinogradske, Beroš je trebao priložiti diplomu, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i odobrenje za samostalni rad, kao i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.

Iako se protiv Beroša vodi kazneni postupak, ovo se prema izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz srpnja 2025., odnosi samo na vođenje kaznenog postupka protiv seksualnih delikata zbog čega se bivši ministar i mogao prijaviti na natječaj.

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš Foto: Damjan Tadic/Cropix

Na kraju prvog ministarskog mandata, kada nije bio siguran hoće li dobiti drugi Beroš je prema pisanju Jutarnjeg lista pokušavao pronaći posao izvan Vinogradske. Tada se navodno nije htio vratiti na odjel na kojem je šef bio njegov kolega s optuženičke klupe Krešimir Rotim.

Osim toga, Beroš je navodno očekivao da će biti ravnatelj KBC-a Zagreb jer se očekivalo da će pokojni ravnatelj Ante Ćorušić otići u mirovinu.

Berošu nad glavom stoji i optužnica USKOK-a koji ga tereti za trgovanje utjecajem, primanje mita, zloporabu položaja, pranje novca i sudjelovanje u zločinačkom udruženju. Prema optužnici, zajedno s drugima manipulirao je javnim nabavama medicinske opreme, preplaćivao uređaje i pogodovao određenim dobavljačima, dok je država ostala oštećena za više od 740 tisuća eura, a on osobno navodno primio oko 75 tisuća eura mita.

Njegova politička karijera u Ministarstvu zdravstva započela je 2018. godine, kada je imenovan državnim tajnikom pod Milanom Kujundžićem. Dvije godine kasnije, 28. siječnja 2020., preuzeo je funkciju ministra i u sljedeće četiri godine postao glavno lice u pandemijskoj borbi protiv COVID-19-a, vodeći krizne stožere i organizirajući masovno cijepljenje. Brojni su ga tada vidjeli kao "superjunaka zdravstvenog sustava".

Uhićen je u studenom 2024. godine u sklopu istrage USKOK-a i EPPO-a. Istog dana ga je premijer razriješio dužnosti. Do srpnja 2025. podignuta je optužnica protiv njega i još sedam osoba, uključujući tri pravne osobe, dok se slučaj sada rješava pred Županijskim sudom u Zagrebu.