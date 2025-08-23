Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"6 + 6" mu istječe

Pogledajte koliko je Beroš do kolovoza ove godine zaradio radeći – ništa: Sada traži posao

Piše P. A., 23. kolovoza 2025. @ 21:44 komentari
Bivši ministar zdravstva Vili Beroš
Bivši ministar zdravstva Vili Beroš Foto: Josip Bandic/Cropix
Nakon što prođe "6 + 6" bivši ministar Vili Beroš htio bi se vratiti na svoj stari posao.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    PREVEZEN U BOLNICU

    Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
  2. Ilustracija; Pogrebno poduzeće
    Nije prvi slučaj

    Inspekcija otkrila užas u pogrebnom poduzeću: Tijela godinama trunula, obitelji dobile lažni pepeo
  3. F-16, ilustracija
    U blizini Aljaske

    Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Bivši ministar Vili Beroš traži posao, htio bi se vratiti na stari posao
"6 + 6" mu istječe
Pogledajte koliko je Beroš do kolovoza ove godine zaradio radeći – ništa: Sada traži posao
Počinje berba vrhunskog hrvatskog vina: "Ovo će biti jedna od boljih u posljednjih 20 godina"
Za dugo pamćenje
Izvrstan trenutak vrhunskog hrvatskog proizvoda: "Ovo bi mogla biti najbolja godina u posljednja dva desetljeća!"
Trojica mladića spasila su dvojicu tinejdžera iz Francuske od sigurnog utapanja
"podcijenili snagu prirode"
VIDEO Izbjegnuta tragedija na jugu Hrvatske: Trojica mladića uletjela u more, snimka ledi krv u žilama
Rastu cijene vrtića diljem Hrvatske: Dnevnik Nove TV provjerio stanje u četiri najveća grada
Veći troškovi
Hladan tuš za roditelje! Poskupljuju vrtići diljem Hrvatske: Dnevnik Nove TV doznao što će biti s cijenama u najvećim gradovima
Još jedna regija pojačala kontrolu ove skupine vozača: "Nema reda ni zakona, svatko radi što hoće"
raste broj stradalih
Još jedna regija pojačala kontrolu ove skupine vozača: "Nema reda ni zakona, svatko radi što hoće"
Stanari jedne ulice u Karlovcu imaju osjećaj da su digitalno diskriminirni, još uvijek nemaju optičku mrežu
muke po internetu
Žive gotovo u centru, ali interneta nemaju: "Sela imaju jači internet nego mi"
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
Užas u pogrebnoj službi u Coloradu: Inspektori pronašli 20 raspadajućih tijela
Nije prvi slučaj
Inspekcija otkrila užas u pogrebnom poduzeću: Tijela godinama trunula, obitelji dobile lažni pepeo
Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov
U blizini Aljaske
Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov
Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić i zadarski župan Josip Bilaver komentirali su incident u Benkovcu
Kaos u Benkovcu
Gradonačelnik o incidentu koji je izazvao burne reakcije: "Ako je istina što sam čuo..."
Glumica Maruška Aras o incidentu u Benkovcu
OTKAZANA PREDSTAVA
Glumica o kaosu u Benkovcu: “Vikali su mi da sam kur*etina i greška prirode”
Detalji teške prometne nesreće kod Karlovca: Policija traži svjedoke
TEŠKA NESREĆA
Pretjecao kolonu pa poginuo muškarac koji ga je izbjegavao: Traži ga policija, objavljeni detalji
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Detalji teške prometne nesreće kod Karlovca: Policija traži svjedoke
TEŠKA NESREĆA
Pretjecao kolonu pa poginuo muškarac koji ga je izbjegavao: Traži ga policija, objavljeni detalji
Užas u pogrebnoj službi u Coloradu: Inspektori pronašli 20 raspadajućih tijela
Nije prvi slučaj
Inspekcija otkrila užas u pogrebnom poduzeću: Tijela godinama trunula, obitelji dobile lažni pepeo
Radnica u Susedgradu viljuškarom ozlijedila muškarca
PREVEZEN U BOLNICU
Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
show
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Vedrana Rudan opisala iskustvo iz banke
"nemam snage"
Brutalno iskrena Vedrana Rudan otvorila dušu: "Gotovo sam nepokretna"
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
zabava
Neobičan prizor na splitskoj rivi: U moru zatečen neočekivani plivač
IZNENAĐENI?
Neobičan prizor na splitskoj Rivi: U moru zatečen neočekivani "plivač"
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Fail
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Jeste li pravi znalac ili morate još malo učiti? Pokušajte odgovoriti točno na sva pitanja
IZAZOV!
Jeste li pravi znalac ili morate još malo učiti? Pokušajte odgovoriti točno na sva pitanja
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
sport
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
NEVJEROJATNO!
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
Marca otkrila detalje: Evo kako Hugo Guillamon stiže u Hajduk
Veliko pojačanje
Otkriveni detalji sjajnog Hajdukovog posla: Evo kako Guillamon stiže na Poljud
Milan Badelj se vratio u Dinamo
BOBAN GA JE HTIO
Dinamo doveo viceprvaka svijeta s Hrvatskom! Vratio se na Maksimir
tv
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Zlatni kavez: Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
ZLATNI KAVEZ
Veliko finale – koji će vam lik serije ''Zlatni kavez'' najviše ostati u sjećanju?
Daleki grad: Svestrana umjetnica – sjećate li se u kojim je serijama još glumila?
DALEKI GRAD
Svestrana umjetnica – sjećate li se u kojim je serijama još glumila?
putovanja
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Miriše na sataraš: Recept za ljetni klasik koji savršeno paše uz meso, rižu ili tjesteninu
Najbolji recept za sataraš
Miriše na sataraš: Recept za ljetni klasik koji savršeno paše uz meso, rižu ili tjesteninu
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
spas u zadnji čas
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
lifestyle
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Horoskopski znak koji će imati najbolju jesen 2025.
SLIJEDI IDILA
Blago vam se! Jedan horoskopski znak imat će jesen punu razloga za slavlje
sve
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Zagreb špica: Street style izdanje s kompletom u stilu slip haljine
ZAVARA NA PRVI POGLED
Lažna spavaćica zgodne dame iz Zagreba nosi se i ljeti i zimi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene