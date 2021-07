Tomislavu Horvatinčiću odbijena je molba kojom je tražio odgodu izvršenja zatvorske kazne za usmrćivanje talijanskog bračnog para Salpietro svojom jahtom u ljeto 2011. godine.

Odluka, koju je sutkinja Županijskog suda donijela u petak, još nije konačna. Na nju Horvatinčićeva obrana ima pravo žalbe, ali ako ona ostane takva, znači da će Horvatinčić ići u zatvor.

Horvatinčićev odvjetnik Velimir Došen za DNEVNIK.hr je potvrdio da će se žaliti na ovu odluku. ''Ja radim 30 godina ovaj posao i ovo još nisam doživio. Obično traje 15-ak dana prikupljanje dokumentacije. Prvo se traži od Svetošimunske bolnice odgovor mogu li ga liječiti. Vidjet ću je li ovo uopće slano u bolnicu. Nisam to nikad čuo, da je molba odbijena iz zdravstvenih razloga'', rekao je Došen.

Dodao je kako bi s Trga bana Jelačića do Trga Francuske Republike trebalo makar dva dana da dođe rješenje, a u ovom slučaju odluka je donesena u rekordnih tri. ''Ja sam žalbu podnio 29. lipnja, a ovo je riješeno jučer, 2. srpnja, a ne može se donijeti odluka bez bolnice. Kod Horvatinčića je u ovom slučaju sve čudno'', kazao je.

''Nama su tri liječnika rekla da je nužno još najmanje do kraja godine obavljati rehabilitaciju. Baš mi je čudno. Ovo je sad komplikacija, jer on mora u Svetošimunsku bolnicu. Baš me zanima što je napisano u tom rješenju. Vjerojatno je nekim mailom išlo u bolnicu. Ako je to sutkinja napravila bez da je slala bilo gdje - onda je to bitna povreda i naša žalba će uspjeti sto posto'', istaknuo je Došen.

Dodao je da su u posljednju dokumentaciju dodali i to da Horvatinčić ima rak kože. ''Nismo zbog toga tražili odgodu, ali dodali smo i to da ima karcinom kože'', rekao je Došen.

Kazao je da se i sam Horvatinčić rekao da mu je čudno i da je sve, kako kaže Horvatinčić - montirano. ''Netko je uvijek nezadovoljan, netko zadovoljan'', zaključio je Došen za DNEVNIK.hr.