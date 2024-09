Mučan slučaj žrtve obiteljskog nasilja - je li sustav doista nemoćan? "Trebalo bi takvima opasnima stavljati elektroničke narukvice za nadzor"

"Ne vidim razlog da ja živim u zatvoru dok on slobodno šeće, prijeti i radi konstantno kaznena djela", poručila je žrtva obiteljskog nasilja.

Tako odgovara na mogućnost da ode u sigurnu kuću koju joj nude socijalni radnici kao zaštitu od bivšeg partnera. Za šest dana on izlazi iz zatvora, u kojem je završio na dvije i pol godine jer joj je prijetio pištoljem, pratio ju je, zatočio u stanu s djecom i izazvao pravo opsadno stanje. Život u skloništu ne želi ponovno priuštiti djeci, ali sustav nema boljeg rješenja.

"Osobi žrtvi nasilja i članovima njene obitelji ukoliko ona to želi može se priznati pravo na uslugu psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške gdje stručna osoba u neposrednom kontaktu s osobom žrtvom nasilja i članovima njene obitelji radi na osnaživanju osobe i iznalaženju najboljeg rješenja", poručuje Matea Jozić iz Zavoda za socijalni rad.

Socijalni radnici su zatražili od suda i sud je potom i odlučio da mu izreknu sigurnosnu mjeru na slobodi.

Sa suda nam odgovaraju da su uvidjeli da postoji izravna opasnost za sigurnost žene i djece, pa im se počinitelj ne smije probližiti na manje od 500 metara.

Obavijestili su policiju koja ga je dužna nadzirati. Žrtva nam odgovara - i prije je imao zabranu pa ju je više puta kršio.



"Mislim da mi ne može nitko pomoći", rekla je žrtva nasilja.



"Mislim da se kod nas kvalitetno ne radi procjena rizika koja je ključ jer treba vidjeti je li taj čovjek u zatvoru prošao psihološku obradu i je li utvrđeno je li se on "unormalio", poručuje Sanja Sarnavka.

"Jedno od pisama koje su zaustavili kod slanja gdje se obraća nekom prijatelju koji trenutno služi kaznu u Lepoglavi da, nakon što izađe, da mu čuva krevet u Lepoglavi jer očito se ima namjeru vratiti u zatvor" kaže žrtva obiteljskog nasilja.

Sarnavka predlaže da takvi pojedinci nove elektroničke narukvice za nadzor.

"Trebalo bi stavljati kod tako opasnih, ako se utvrdi da se nije dogodila ta promjena nekakva i da on nije stvarno iskreno spoznao da je nasilje nedopustivo trebalo bi se stavljati one nanogvice i kontrolirati znači kud se on kreće", kaže Sarnavka.

Takvu kontrolu neće imati, dok žrtva vjeruje da joj ni bijeg na drugi kontinent ne bi pomogao.



"Ne vjerujem da bi ga to sriječilo s obzirom na kakvu fiksaciju ima prema meni i koliku želju za osvetom ima jer on na mene gleda kao da sam zapravo ja ta koja je uništila njegov život", poručuje žrtva obiteljskog nasilja.

Ako joj se približi, bit će uhićen - odgovaraju nam iz sustava, dok je žena s dvoje djece prepuštena samovolji bivšeg partnera koji je uskoro - slobodan čovjek.

