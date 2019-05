Novi slučaj teškog zlostavljanja dječaka dogodio se prošlog tjedna u Domu za odgoj djece i mladeži Pula.

Glasnogovornica Policijske uprave istarske Nataša Vitasović potvrdila nam je da su 12. svibnja zaprimili prijavu o počinjenju kaznenog djela na štetu štićenika Doma.

"U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. S obzirom na odredbe Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež, nismo u mogućnosti iznositi pojedinosti", rekla nam je glasnogovornica. Nesretni dječak zadobio je lakše ozljede.

Četrnaestogodišnjaka koji boravi u Domu zlostavljali su 12-godišnjak, također korisnik Doma, te još jedan štićenik Doma, piše Index.

Kontaktirali smo i ravnateljicu Doma za odgoj djece i mladeži Pula Anicu Idžaković koja nam je rekla da su poduzeli sve mjere sukladno Protokolu o zaštiti i sigurnosti korisnika doma te postupanja u izvanrednim situacijama.

"Zbog tajnosti izvida koje provodi policija te zaštite prava djece i maloljetnika nismo u mogućnosti iznositi detalje događaja i radnji koje se poduzimaju. O događaju smo obavijestili sve nadležne institucije i postupamo u skladu s Protokolom i pravilima struke", rekla nam je u telefonskom razgovoru ravnateljica Doma.

Dodala je i kako preispituju i odgovornost odgojitelja u ovom slučaju.

"Svaki put preispitujemo zašto je došlo do nekog događaja. Žrtva je dobila svu pomoć i podršku koja je potrebna i to će ići do kraja svojim putem, ovisno što se utvrdi“, rekla nam je ravnateljica.

Ovo nije prvi slučaj zlostavljanja u ovom Domu.

Nedavno je odgojitelj u istom Domu, na pulskom Općinskom sudu osuđen zbog nesavjesnog rada u službi.

Za vrijeme njegove smjene u noći s 29. na 30. rujna 2010. godine u domu je došlo do grubog psihičkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja 13-godišnjeg štićenika romske nacionalnosti za koje su odgovorni bili 15-godišnjak i 12-godišnjak, također štićenici doma.

Do zlostavljanja koje su maloljetnici snimili mobitelom i tijekom kojeg su, između ostalog, tetovirali dječaka, tjerali ga da pije urin te ga palili upaljačem po trbuhu, došlo je bez ikakva povoda između 22 i 2 sata.

Sud je utvrdio da 62-godišnji noćni odgajatelj koji je te večeri bio u smjeni nije redovito, svakih sat vremena, obilazio odjel mlađe muške skupine pa su maloljetnik (15) i dječak (12) ušli u sobu 13-godišnjaka i brutalno ga zlostavljali.

Odgajatelju je izrečena uvjetna kazna: deset mjeseci zatvora koje neće odslužiti ako u roku od godinu dana, a nakon što presuda postane pravomoćna, ponovno ne počini neko kazneno djelo.

Državno odvjetništvo žalilo se na nepravomoćnu presudu te će o njoj odlučivati Županijski sud u Zagrebu.