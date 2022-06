Javni prijevoznici predložili su zanimljivu mjeru štednje na gorivu: uvođenje jedinstvene mjesečne karte za autobuse i vlakove od 70 kuna.

Svaki školarac mogao bi do škole i natrag, a oni malo stariji na posao i s posla za 70 kuna. Model bi obuhvatio gradski, prigradski i županijski promet. To znači da s kartom od 70 kuna ne možete od Osijeka do Splita, ali možete od Ivanić-Grada do Zagreba ili od Petrčana do Zadra. Predlagatelji ovakvog modela smatraju da bi donio znatne uštede.

"S time bi se njima smanjili troškovi života preko 1000 kuna u prosjeku jer danas troše jako puno ili na gorivo ili na skupu autobusnu kartu. Tako da bi građani mogli aute ostaviti, doma što bi smanjilo potrošnju goriva", rekao je Hrvoje Meštrović, predsjednik Koordinacija unutarnjeg javnog linijskog cestovnog prijevoza Hrvatske udruge poslodavaca.

Njemačka vlada uvela je jedinstvenu mjesečnu kartu od devet eura za autobuse i vlakove.

"Ta mjesečna karta može se kupiti od lipnja pa sve do kraja kolovoza i uključuje mogućnost da se ljudi voze gradskim prijevozom u bilo kojem gradu, ali isto tako i regionalnim vlakovima koji povezuju te gradove", objasnila je stanovnica Berlina Ivana Hojtok.

Trenutačna cijena mjesečne karte gradskog i županijskog javnog prijevoza u Hrvatskoj kreće se prosječno od 300 do 700 kuna. Tako, primjerice, cijena zagrebačkog pokaza iznosi 360 kuna. Tomislav Tomašević nema ništa protiv ideje o jedinstvenoj karti, ali kaže da je teško provediva.

"Godinama se tu nije ništa realiziralo. Nije se bilo lako dogovoriti oko zajedničkih tarifa i tko će time upravljati. Tako da mislim da su takve ideje načelno dobre, ali problem dođe kod realizacije", rekao je zagrebački gradonačelnik.

Da realizacija tog modela nije jednostavna, za Dnevnik Nove TV rekli su i iz Ministarstva prometa. Tvrde da njemački model nije izravno primjenjiv u Hrvatskoj, ali razmatraju sve opcije.

