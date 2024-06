Gradonačelnik se potukao s vojnikom, čeka se odluka HDZ-a: "Kad za to postoje razlozi, sankcioniramo"

U slučaju nasilnog ponašanja HDZ-ova gradonačelnika Novog Marofa Siniše Jenkača, koji se ovaj vikend potukao sa 52-godišnjim vojnikom, iz stranke stižu osude. Gradonačelnik je nakon incidenta pobjegao i bio nedostupan, pa se naknadno javio u policiju. Vojnik koji je lakše ozlijeđen, u međuvremenu je otpušten iz bolnice.

Hoće li i kakve sankcije HDZ pokrenuti protiv Jenkača još nije poznato. Iz županijske organizacije poručuju da će stranka o tome odlučiti nakon što se istragom sve utvrdi. U HDZ-u priznaju da im ovo šteti.

"Takve situacije uvijek kada se dogode nisu dobre, kada netko od visokih stranačkih dužnosnika bude u takvoj situaciji koja je povezana s fizičkim nasiljem, naravno da se to loše vidi. Radimo uvijek da takve slučajeve označimo i da, kada za to postoje razlozi, da se sankcioniraju", rekao je predsjednik Sabora iz redova HDZ-a Gordan Jandroković.



"Pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda je opasan, pogotovo ako se radi o osobi koja je stručna u korištenju boričakih vještina, to je otegotna okolnost vezana uz ovo djelo", komentirao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.