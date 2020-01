Nakon što je raspustio Milana Kujundžića, kako bi se u budućnosti izbjegla muljanja s nekretninama, premijer Andrej Plenković ponovno razmišlja da za ministre uvede sigurnosnu provjeru.

Milan Kujundžić osmi je ministar u aktualnoj Vladi koji je otišao opterećen aferom. Uz netransparentnu imovinsku karticu, u pitanju su i sumnjivi poslovi koje po nalogu Državnog odvjetništva češlja policija. Zbog svega toga premijer razmišlja o povratku sigurnosne provjere.

"Imenujete ravnatelja, dajete sigurnosnu provjeru. Ako imenujete ministra nema zakonske osnove za sigurnosnu provjeru. Ja ne mogu raditi nešto ako nemam zakonsku osnovu. To je vrlo važno. A netko tko se bavi politikom, idete na aspekt povjerenja", izjavio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

A s obzirom na to da ih je smijenio osmero opterećenih aferama, povjerenja očito nema. Da treba postrožiti kontrolu, slaže se i ministar Davor Božinović, no ne otkriva kako. "Naravno da su potrebni kontrolni mehanizmi, da oni moraju biti što viši, ovisno o tome koliko je visoka pozicija nekog javnog djelatnika. Na koji način se to tehnički može obaviti o tome ne bih mogao ovako govoriti", tvrdi ministar.

Ranko Ostojić protiv je vraćanja na staro. Upravo je SDP-ova Vlada ukinula obvezu provođenja najrigoroznijih sigurnosnih provjera za ministre. Sama kontrola, kaže, traje predugo.

"Ministar zdravstva bi trebao sačekati otprilike dva mjeseca da dođe u situaciju da bude imenovan. Iz tog razloga ja vidim da je rješenje upravo u ovoj varijanti, a to su dostupni analitički podaci koji se nalaze i u policiji i u SOA-i. Čelnik tijela ih može zatražiti i na temelju toga ocijeniti je li osoba podobna da može takav posao raditi ili ne", predlaže Ostojić.

Kada bi se opet uveo prvi stupanj, on podrazumijeva češljanje računa, životnih navika i stavova. Razgovara se sa susjedima i obitelji. Provodi se poligrafsko ispitivanje, ali po potrebi i prisluškivanje. Rok za ovakvu provjeru, tvrdi stručnjak za sigurnost štićenih osoba, minimalno je 30 dana.

"Osoba mora dati svoju suglasnost. Sama provjera se provodi na zahtjev nadležnog tijela. Sigurnosne provjere provodi SOA, i na kraju provjere dužni su svoje izvješće podnijeti nadležnom tijelu. Vjerojatno bi bilo dobro da i sami ministri i visoki dužnosnici budu ispitivani", objašnjava proces stručnjak za sigurnost štićenih osoba Kristijan Družeta.

Ministri s tim ne bi imali problem. Nina Obuljen Koržinek kaže da je ona provjeru prošla kada je postala državna tajnica te misli da je to dobro te da tome i služe službe. Na sličnom je tragu i Oleg Butković. "Ja sam rođen spreman. Ljudi koji idu na najodgovornije funkcije mislim da bi to trebali proći."

Goran Grlić Radman tvrdi kako oni u Ministarstvu vanjskih poslova imaju provjere, na koje su već navikli. I dok su oni za, Dalija Orešković upozorava da postoji jedan drugi problem. "Problem Hrvatske je u tome što su njezine institucije slabe i neučinkovite. Pa su kontrolu preuzeli isključivo mediji."

A Živi zid bi hitno uveo učinkovitu zakonsku provjeru imovine političara. "To će vam reći Porezna uprava da i sad treba raditi po zakonu. Dosadašnji podaci Porezne uprave, a info sam dobio

istraživanjem i pitanjima, porazni su i govore o nekoliko desetaka predmeta vrijednih 10 milijuna kuna", kazao je Ivan Vilibor Sinčić.

Ministar financija Zdravko Marić opovrgava ga te uvjerava da Porezna uprava svoj posao radi dobro i u skladu sa zakonom. Ali Živi zid od Porezne uprave traži odgovor postoji li nesrazmjer između imovine i prihoda Milana Kujundžića i njegove obitelji.

