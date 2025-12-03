Slijede li kazne za lažne vijesti o časnoj sestri? "Ovakvo huškanje i mržnja moraju prestati"

Nakon što je policija utvrdila da u slučaju časne sestre nije bilo napada, pitanje je hoće li sada policija i Državno odvjetništvo procesuirati one koji su objavljivali lažne vijesti. Širenje neprovjerenih informacija već je prouzročilo štetu.

Širenje dezinformacija ne prestaje ni nakon završene službene policijske istrage. Na tapeti su svi koji u toj hajci nisu sudjelovali, a posljedice su na svojoj koži pojedinci već osjetili.

"Majku mu mudžahedinsku. Odi vrati se u Libanon, što si tu došao, ubit ćemo te, masakrirat ćemo, vi mrzitelji kršćana i tako dalje, i tako dalje. Ako sam ja ovo proživio otkako je časna sestra izbodena, kako su onda oni ljudi siroti koji tu nemaju glas, nitko za njih ne zna i što su proživljavali? Pod svaku cijenu to mora završiti, ovakvo huškanje i ovakva mržnja. Ne možeš ti huškati i pozivati na linč druge vjere i nacije i onda proći nekažnjeno", rekao je Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista.

Hassan Haidar Diab, novinar Večernjeg lista Foto: Dnevnik Nove TV

Nema razlike kojim se kanalom lažne vijesti šire. U sve će se uključiti i Državno odvjetništvo.

"Hoće, utvrdit ćemo ima li tu osnove za pokretanje postupka", rekao je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik.

Ivan Turudić Foto: Dnevnik Nove TV

Samo širenje lažnih vijesti kod nas nije kazneno djelo, već prekršaj iz domene javnog reda i mira, objašnjava odvjetnik.

"Moja je pretpostavka da će se vjerojatno voditi prekršajni postupci koji će rezultirati novčanim kaznama, hoće li se eventualno utvrditi da bi se radilo i o kaznenoj odgovornosti - poticanje na nasilje odnosno mržnju, mislim da će to biti puno teže i utvrditi, a kamoli dokazati jer je za čin tog kaznenog djela potrebna namjera. Samo širenje neke vijesti za koju se ispostavi da je lažna, nije to kazneno djelo", objasnio je odvjetnik Fran Olujić.

Fran Olujić, odvjetnik Foto: Dnevnik Nove TV

Za prekršaj je predviđena novčana kazna od 700 do 4000 eura ili 30 dana zatvora. Onima koji trpe - nedovoljno.

"Znate i sami kako to ide, žali se tu pa tu, pa opomenu, pa tolerirati, pa oprostiti i na kraju što - neće ni platiti, neće biti sankcionirani i opet će isto. Moraju biti kažnjavani", rekao je Diab.

Reagirala je i pučka pravobraniteljica - kaže, šteta je već počinjena, no ostaje pitanje hoćemo li kao društvo i kao pojedinci iz svega izvući pouku.

Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica Foto: Dnevnik Nove TV

"Vidjeli smo stigmatiziranje migranata, govor mržnje, otkrivanje identiteta časne sestre, a novinare i policiju se optuživalo za zataškavanje. Vezano uz širenje lažnih vijesti i govor mržnje, pratit ćemo postupanje DORH-a i policije, što znači da ćemo od njih prikupiti podatke o postupanju", poručila je Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica.

S obzirom na samoozljeđivanje i mentalno stanje časne sestre - ona pripada ranjivijoj skupini.

"Ona je posebno ranjiva skupina, ovdje se krše i njezina prava jer je objavljeno njezino puno ime i prezime. Navodno će se voditi kazneni postupak protiv nje zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela, to je opet posebno kazneno djelo, međutim ako je ona to učinila u neubrojivom stanju, tada joj se ne može suditi", dodao je Olujić.

Za javno poticanje na nasilje i mržnju Kazneni zakon propisuje do tri godine zatvora.