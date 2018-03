Konkurentnost gospodarstva trebao bi popraviti, među ostalim, i niži PDV. Najavio ga je ministar financija Zdravko Marić jučer u našem Dnevniku. Iako druge detalje nije otkrio, vijest je to koja je naišla na odobravanje i sektora turizma i sindikata, iako sindikati upozoravaju da to u pravilu za potrošače nije značilo niže cijene. Još se računa, rade analize.

„Neće biti promjena poreza unutar godine, jer to ne činimo unutar godine, ove ćemo godine, kao i 2016. radimo analize, skeniramo stanje temeljem ovih iskustava koje imamo“, kazao je ministar financija Zdravko Marić u Dnevniku Nove TV.

Iako ministar nije rekao hoće li smanjiti opću stopu od 25 posto ili međustope, iskustva iz sektora turizma upozoravaju upravo na najveću međustopu na Mediteranu od 13 posto.

Pa bi taj sektor najradije smanjio tu međustopu.



„To itekako ima smisla, što su i preporuke Europske komisije, najbolje pokazuje Irska koja je 2013. smanjila stopu s 13,5 na 9 posto i to im je donijelo 16 posto povećanje aktivnosti i 10 tisuća novozaposlenih“, kaže Danijela Čavlović, Zajednica obiteljskog turizma.

No, ne treba rezati, kažu, analitičari, samo PDV, već i porezno rasteretiti rad.

„Koliko je to važno govori i činjenica da je RH zadnje 4 godine najnekonkurentnije gospodarstvo središnje i istočne Europe , a drugo, prošlogodišnja reforma porezna je imala velik odjek na gospodarstvenike“, kaže analitičar HGK Zvonimir Savić

Jedan postotni poen niži PDV, je dvije milijarde kuna manje. Ali ne nužno i manje cijene za potrošače.

„Kad je ranije dolazilo do spuštanja nekih stopa na neke proizvode, nakon toga nije to završilo kao jeftinija cijena proizvoda i nisu jeftinije prolazili kupci, nego su to zadržavali trgovci i proizvođači“, kaŽE Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Oporba upozorava na izborna obećanja HDZ-a, u zadnjoj godini mandata gospodarski rast od 5 posto i opću stopu PDV-a od 23%.

„2019 se bliži, nisu ništa napravili i ne vjerujem da će se tu nešto pretjerano puno mijenjati“, kaže SDP-ov Gordan Maras.

PDV će, rekao je Zdravko Marić ići dolje, no ostaje vidjeti kakve će biti posljedice.

