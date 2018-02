Miroslav Jeličić Purko iz Udruge malih dioničara Agrokora javio se uživo u Dnevnik Nove TV te prokomentirao nove momente u krizi u Agrokoru odnosno probleme s izvanrednim povjerenikom Antom Ramljakom.

Na pitanje zašto traže smjenu povjerenika Ramljaka, Jeličić Purko je kazao: "Tri su razloga za smjenu, tražili smo je već prije nekih mjesec dana. Prvi razlog je neosporavanje jamstava - dapače, on je u ugovoru o roll up kreditu potpisao da neće oporavati jamstva, a onemogućio je to i svim članovima uprava.

Drugi je sam plan nagodbe, koji zrcaljenjem firmi zapravo seli kompletnu imovinu u Nizozemsku, gdje bi se trebalo trgovati s unaprijed poznatim kupcima. Vrlo nelogično, jer u slučaju Parmalata dionice nove firme bile su izlistane na talijanskoj burzi, a ovdje govorimo o Nizozemskoj i unaprijed poznatim kupcima.



Treći razlog je nulta vrijednost - gospodin Ramljak je svojim djeovanjem spustio cijenu dionica na jedan do dva posto vrijednosti od Nove godine do kraja prošle godine. To su sve razlozi zbog kojih mi tražimo smjenu. On nije bio ni investicijski savjetnik, nije imao pravo pričati o cijeni, povrijedio je dosta propisa i zbog toga smo uputili jedan predložak Hanfi".

Upitan koliko će oni kao mali dioničari izgubiti i koliko ih je, odgovara: "Malih dioničara je oko 15 tisuća, najveći broj ih je u Belju, oko 8700. Govorimo o dionicama Belja, Vupika, Zvijezde, Leda i PIK Vinkovaca. Gubitak se mjeri negdje oko 5-6 milijardi kuna od Nove godine, kad se gleda kroz tržišnu kapitalizaciju. Primjerice, samo vam je negdje oko nekoliko stotina milijuna bila vrijednost Jamnice kod dioničara, a danas je ona 20-ak milijuna kuna. Kad govorimo o malim dioničarima, interesantno je da se iste te odluke ne odnose na male dioničare u susjedstvu. Mali dioničari Mercatora neće izgubiti, njih je 1690, mali dioničari Sarajevskog Kiseljaka, Frikoma, Dijamanta - neće izgubiti".

Na pitanje hoće li pokrenuti postupke prema pravosudnim ili regulatornim tijelima, hoće li prijaviti Ramljaka DORH-u, Jeličić Purko odgovara: "Ne, u ovoj fazi to ne namjeravam. Podnijeli smo nekoliko podnesaka regulatornim agencijama, koje će, ako vide da smo u pravu, će vjerovatno odlučiti hoće li ići prema pravosudnim instancama. Vrlo je važno reći da smo mi ovaj problem internacionalizirali - podnijeli smo Europskoj komisiji za nadzor financijskih usluga, tzv. ESMA-i, zahtjev da provjeri naše navode i da vidi zakon o javnoj ponudi te ocijeni jesu li ove osobe zajednički djelovale i imaju li te osobe obvezu javne ponude prema svim dioničarima iz Agrokor grupe, jer su preuzeli kompaniju i upravljanje.

Upitan jesu li možda u kontaktu s Ivicom Todorićem, ističe: "Nismo, ogradili smo se od njega, nemamo ništa zajedničko s njime, Ivica Todorić je bio vlasnik Agrokora, mi smo dioničari Belja, Leda... i suvlasnici smo tvrtki u kojima je bio i Agrokor. Agrokor, Konzum i PIK Vinkovci su po revizorskom izvještaju insolventne firme, za njih postoje stečajni razlozi. Nije postojao stečajni razlog primjerice u Ledu, Belju, Jamnici... Samo da napomenem - mirovinski fondovi su imali oko milijardu kuna u tim dionicama. Danas su oni ostali bez imovine, dok su Knighthead i ostali potezima Ramljaka danas zaradili novac. Novac izlazi iz Hrvatske, netko drugi ga uzima".