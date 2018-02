Predsjednik Vlade Andrej Plenković obratio se javnosti zbog situacije u Agrokoru, nakon što je Ante Ramljak podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika.

Prije nekoliko tjedana je izašla informacija o angažmanu određenih podizvođača što je od mene zahtijevalo dodatne informacije od povjerenika. Rekao sam da mi se učinilo da s etičkog stajališta to predstavlja određeni problem. Po meni je neugodna činjenica da se to dogodilo upravo na taj način. Jučerašnji potez povjerenika nije me nimalo iznenadilo", rekao je premijer Andrej Plenković.

Poslao je "ključnu poruku" svima. "Proces nagodbe ide dalje, Agrokor funkcionira normalno. Vlada provodi konzultacije kako bi predložila Trgovačkom sudu imenovanje nove izvanredne uprave, a u međuvremenu gospodin Ramljak će nastaviti obavljati svoj posao", rekao je Plenković.

Dodao je da je ova gospodarska priča najvažniji događaj koji je obilježio dosadašnji mandat njegove Vlade. "Cilj je bio dobrobit zaposlenika, hrvatskog gospodarstva i našeg financijskog sustava", rekao je Plenković, dodajući da je u zadnjih 10 mjeseci napravljen veliki napor da se pokuša razmrsiti klupko oko Agrokora.

"Mislim da je napredak koji je sada ostvaren izrazito dobar jer je omogućio da kompanija bez angažiranja novih sredstava države, funkcionira. S te strane želim zahvaliti gospodinu Ramljaku i svim drugim stručnjacima koji su angažirani u ovom procesu. Upravo zbog toga želim kao predsjednik Vlade da u predstojećem razdoblju učinimo sve bitne napore da se proces nagodbe dovrši", rekao je Plenković, dodajući da nema dramatičnog trenutka.

"Sve odluke koje ćemo dogovoriti bit će promišljene i savjesne, da nova izvanredna uprava nastavi proces", rekao je Plenković, dodajući da to govori kao čovjek koji nema ni trunke sjene na svojoj etičnosti.

Premijer je rekao da je šteta što se to dogodilo i da je Ramljak uputio svoje pismo. "Očekujem da i javnost razumije što je u ovom trenutku najvažnije", rekao je uvodno Plenković.

Na pitanje kad će imenovati novog povjerenika za Agrokor, Plenković nije precizno odgovorio. "U razumnom roku, bit će to brzo", rekao je Plenković.

"Naravno da ovo nije ugodno. Što mislite kako je meni? Mislite da sam ja sretan što imamo ovakvu situaciju? Naravno da nisam zadovoljan, ali moja odgovornost je veća, da proces dovedemo do kraja", rekao je Plenković. Na pitanje o njegovom odnosu s potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić, rekao je da je on jako dobar i da nastavljaju raditi kao što su i dosad.

Nema rekonstrukcije Vlade

Na pitanje o rekonstrukciji Vlade, Plenković je rekao da je neće biti. "Do nje može doći ako ja procijenim da je došlo vrijeme", kaže Plenković.

Rekao je da vjeruje da ostavke Ramljaka i Marina Strmote, državnog tajnika za demografiju, nisu bile koordinirane. Strmotina ostavka za Plenkovića je, kaže, bila vrlo iznenađujuća.

Plenković je rekao da mu se čini da je Ramljak kod angažmana ljudi u Agrokoru išao logikom povjerenja i stručnosti. Novinare je zanimalo ima li kriminala u angažiranju savjetnika, Plenković je rekao da na to ne može sa sigurnošću odgovoriti. O Ramljakovoj ulozi će, kaže, obaviti razgovor, no njegova neopoziva ostavka je jasna poruka.

"Proces konzultacija traje. Naše odluke će biti u najboljem interesu i okončanja procesa i pouzdanosti i stručnosti i svih vještina koje izvanredna uprava mora imati", rekao je Plenković, odgovarajući na pitanje imaju li problema s pronalaskom novog povjerenika za Agrokor. Osoba će, dodao je, biti sigurno stručna. Rekao je da je moguće da se imenuje više osoba od samog povjerenika, odnosno da se imenuju i zamjenici. "Sada ova situacija možda zahtijeva dodatne snage", rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li sadašnji savjetnici iz Alix Partnersa ostati na svojim pozicijama, Plenković je rekao da zbog osiguranja krajnjeg cilja drugih promjena u strukturi aktera ne bi trebalo biti.

Rekao je da nije znao kolike su iznosi dobivali savjetnici, a "stekao je dojam" da to nije znala ni ministrica Dalić.

Na pitanje upravlja li on uopće krizom u Agrokoru, Plenković je rekao da Agrokorom treba upravljati izvanredna uprava, a ne Vlada.