Vučković najavila sastanak sa svinjogojcima: "Dobit će hitan poziv i raspravit ćemo sve teme"

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković poručila je da je situacija vezana za afričku svinjsku kugu (ASK) pod kontrolom. Što se svinjogojaca tiče, rekla je da će ministarstvo tijekom današnjeg dana uputiti poziv na sastanak u najkraćem roku svim zainteresiranima, pa tako i njima.

Ministarstvo poljoprivrede danas će pozvati na sastanak u Zagreb sve zainteresirane koji legitimno zastupaju svinjogojce, kazala je Vučković u izjavi nakon sastanka predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i članova Vlade s predstavnicima nadležnih institucija u vezi suzbijanja ASK-a.

Odgovarajući na pitanja o nastavku prosvjeda i mogućem sastanku s prosvjednicima koji inzistiraju da se sastanak održi u Slavoniji, Vučković je rekla kako nije direktno razgovarala s prosvjednicima, kako joj je žao ljudi koji se bave poljoprivredom, imaju probleme i prosvjeduju te kako na njihove probleme pokušavaju odgovoriti i ublažiti ih.

Što se tiče njihova poziva na sastanak, kazala je kako se "ne može baš odgovoriti na poziv koji stigne ujutro".

"Naša je obveza razgovarati sa svima pa ću potvrditi da će se ministarstvo na ovu temu obratiti pozivom za sastanak u najkraćem roku. Dobit će hitan poziv i raspravit ćemo sve teme", rekla je Vučković te je napomenula kako u Slavoniju dolazi svih ovih godina,

"Ona je prioritet pa će sastanaka u Slavoniji još biti", rekla je.

"Ali ovaj sastanak koji zazivaju mnogi bit će u Zagrebu, što je želja i zahtjev većine dionika", poručila je Vučković.

Na pitanje što ako članovi Stožera za obranu hrvatskog sela i Sindikata poljoprivrede Slavonije i Baranje odbiju doći u Zagreb, odgovorila je kako će ministarstvo razmotriti pojedinačne zahtjeve i ponuditi termine.

Državni tajnik Mladen Pavić rekao je kako su prosvjednici isključivo politički motivirani ljudi dovedeni na cestu. "Ako im je stalo, doći će na sastanak", istaknuo je.

Situacija je pod kontrolom, no potreban je oprez

Vučković je izvijestila i kako je situacija što se tiče bolesti ASK-a pod kontrolom. Na jučerašnji dan, kako je navela, nije bilo potvrđenih slučajeva, a u posljednjih desetak dana bila su tri potvrđena slučaja, i to sva tri na području Vukovarsko-srijemske županije.

Kazala je i kako su kad je riječ o mjerama obavljene dodatne konzultacije s predstavnicima struke te su oni potvrdili dobru epidemiološku situaciju. Međutim, potreban je oprez, potrebno je poštovati mjere, pratiti situaciju i "slušati struku radi dugoročnog boljitka svinjogojskog sektora i proizvodnje hrane".

Iznijela je da je do jučer isplaćeno 1209 zahtjeva s ukupnom vrijednošću isplata nešto manjom od 7,1 milijun eura onima kojima su eutanazirane svinje. U obradi je još 150 do 200 zahtjeva koji će biti isplaćeni do kraja tjedna.

Na pitanje tko odlučuje o tome kad će biti svinjokolja, Vučković je odgovorila da mjere propisuje struka.

"Moramo pregovarati s EK-om i drugim državama članicama jer se bolest prenosi. Datume ne mogu jamčiti, previše poštujem propise, no znam da sadašnji epidemiološki tijek govori u prilog našim očekivanjima da ćemo brzo moći olakšati mjere", istaknula je.

I Lorena Jemeršić s Hrvatskog veterinarskog instituta istaknula je kako ASK stagnira u Hrvatskoj te kako smo od 22 posto pozitivnih uzoraka došli na tri posto, što je drastičan pad.

Situacija je pod kontrolom, no opreza nikad dovoljno s obzirom na to da je virus izuzetno otporan na okolinu i može dugo preživjeti i u namirnicama svinjskog porijekla, kazala je.

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak rekao je da provođenje mjera nije lako ni jednostavno, no one su nužne.

Odrađen je velik posao i došli smo u fazu smirivanja bolesti, rekao je i napomenuo kako nitko neće zabraniti držanje svinja ni svinjokolje, no to mora biti u kontroliranim uvjetima. Gospodarstva se moraju pridržavati mjera, poručio je.

Pozvao je svinjogojce da čuvaju svoje svinjce, provode biosigurnosne mjere kako bi što prije iskorijenili ASK.

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Mladen Jakopović izrazio je podršku veterinarskoj struci i zadovoljstvo najavom daljnje suradnje s ministarstvom vezanu za dodatne mjere onima koje je na bilo koji način pogodila afrička svinjska kuga.