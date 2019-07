Nakon što su tražili odlazak Lovre Kuščevića i sugerirali širu rekonstrukciju Vlade HNS-ovci ponovno prozivaju HDZ. Ovog puta okomili su se na vukovarskog gradonačelnika.

Nakon što su tražili odlazak Lovre Kuščevića i sugerirali širu rekonstrukciju Vlade HNS-ovci ponovno prozivaju HDZ. Ovog puta okomili su se na Ivana Penavu, HDZ-ova gradonačelnika Vukovara zbog "nepoštovanja odluke Ustavnog suda o pravima manjina u Vukovaru".

"Pričekat ćemo da vidimo hoće li Plenković reagirati, ali više nećemo čekati četiri tjedna kao u slučaju Kuščević, ako ne bude, onda će se HNS oglasiti i reći da Penava mora poštovati odluku Ustavnog suda", rekao je izvor iz vrha HNS-a za Večernji list.

Podsjetimo, Vukovarski gradonačelnik protivi se odluci Ustavnoga suda o vraćanju ćirilice u Vukovar.

"Ako stradalnici Domovinskog rata 28 godina čekaju na pravdu, onda u ovoj državi u kojoj se kunemo u Domovinski rat, branitelje i Vukovar, doista shvatite da svi drugi morate čekati dok naši ljudi ne naiđu na pravdu, dok Vukovar ne nađe svoj mir“, poručio je Penava na konferenciji za novinare.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović poručio mu je da se odluke Ustavnog suda moraju poštovati te da provedbu njihovih odluka osigurava Vlada, no premijer Andrej Plenković kaže kako "iz odluke Ustavnog suda "ne proizlazi pravna obveza koja bi nametala lokalnoj upravi, na primjer, postavljanje ploča na ćirilici".

Rekao je to Plenković Mislavu Bagi u ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV te je dodao i da je razgovarao s Penavom.

"Temeljem statuta Vukovara postoje odredbe koje Ustavni sud ovom prigodom nije dirao. Dakle, Gradsko će vijeće grada Vukovara, poslušajte me dobro, provesti raspravu o stanu dijaloga, razumijevanja, snošljivosti, odnosa između većinskog hrvatskog naroda i srpske manjine, ima tamo i drugih manjina, Mađara na primjer. Oni će o tome raspravljati, oni će donositi svoje odluke. Kada gradonačelnik Vukovara, koji svaki dan živi sa svojim sugrađanima koji su 1991. doživjeli najveće zločine, najstrašniju tragediju, Vukovar je simbol Domovinskog rata, ti ljudi su stradali, kada on kaže: 'U mom gradu žive ljudi koji nisu još uvijek ostvarili pravdu na način na koji je trebala biti', i koji je to jasno artikulirao i da su se u mandatu ove Vlade pokrenule stvari, od nadležnih tijela, policije, državnog odvjetništva, angažiranije i više nego ranije, onda mi rješavamo i taj problem. A istodobno vrlo odgovorno svjesni konteksta, svjesni 2019., svjesni budućnosti, želimo stvarati ozračje u društvu u kojem je odnos između većine i srpske manjine takav da imamo dijalog i sporazumijevanje. To je politika koju mi vodimo", kaže premijer.

Penavu podržava i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja se sastala s njim u četvrtak. Iz Ureda predsjednice su nakon sastanka priopćili da Grabar-Kitarović smatra izuzetno važnim pružanje podrške gradonačelniku Penavi i Vukovarcima ''koji već više od četvrt stoljeća trpe nepravdu nastalu neobjašnjivo sporim i neefikasnim djelovanjem institucija''.

Predsjednica ističe da to izaziva osjećaj nepravde među građanima Vukovara, posebno među braniteljima, ali i pripadnicima srpske zajednice koje se stigmatizira.

Predsjednica odluku Ustavnog suda ne može komentirati, ali ističe kako Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kaže da se njihova prava moraju tumačiti i primjenjivati na način da se poštuju i manjine i hrvatski narod te razvija solidarnost i dijalog među njima.