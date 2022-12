Kako su u 2022. godinu ušli, tako su je i HGSS-ovci i završili – akcijom spašavanja.

Gospićki spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) su 2022. godinu započeli akcijom spašavanja planinara s Vaganskog vrha na južnom Velebitu. Akcija je započeta 01. siječnja 2022. u večernjim satima, kada je otklizao niz strmu zaleđenu padinu i zadobio težu povredu noge. Akcija je trajala ukupno 13 sati i u njoj je sudjelovalo 25 spašavatelja.

"Ako je suditi po otvaranju godine, bilo je za očekivati težak i zahtjevan nastavak iste, ali ipak nadali smo se da ostatak godine neće donijeti baš toliko složene i iscrpljujuće akcije spašavanja. Posljednji dan ove godine, možemo kazati, to je bila i ostala samo naša nada", stoji u priopćenju HGSS-a.

Cure detalji sumnjivog posvajanja djece u Kongu: "Iz dosadašnjih iskustava znamo da ljudi zaista budu dovedeni u zabludu"

Godinu su završili sa 34 akcije spašavanja, od čega ih je pet u zimskim uvjetima, 10 potražnih akcija, 11 spašavanja u ljetnim uvjetima, šest intervencija na poplavljenom području i dvije ostale intervencije. Kako su godinu započeli, godinu tako su je je i završili, i to baš 31.12.2022. Na Staru godinu izvršena je akcija spašavanja planinarke koja je teže ozlijedila potkoljenicu na lokaciji Ždrilo na južnom Velebitu.

"Zbog velike udaljenosti i teškog terena pokušali smo helikopterom odraditi ovo spašavanje. No, to je opet bila samo naša želja, jer zbog loših meteoroloških uvjeta, niske naoblake i gotovo nikakve vidljivosti, helikopter nije bio od pomoći. I tako, slično kraju prvog dana godine na izmaku, akcijom počinje naš posljednji dan u ovoj godini. 13 spašavatelja sastaje se u bazi i u osam sati kreće u akciju spašavanja", pišu iz HGSS-a.

Pozdravljamo se s kunom, ali i s granicama: Što za Hrvatsku znači ulazak u Schengen i eurozonu?

S timom letača i kapetanom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su se dogovorili da će se javiti ako se nebo razvedri. Međutim, oblaci su bili sve gušći i niži, vidljivost sve manja, pa se transport morao obavljati pješice.

"U 10 sati dolazimo do unesrećene, radimo brzi pregled, imobilizaciju i pripremamo za transport, za koji smo znali da će potrajati malo duže. Uz dozu humora i razgovora s unesrećenom, korak po korak dolazimo ka našem cilju", stoji u priopćenju.

Planinari u laganim tenisicama

Na putu su naišli na potpuno opremljene planinare, ali i one u laganim platnenim tenisicama.

"Pokušali smo po tko zna koji put objasniti kako je u planini potrebna adekvatna obuća, odjeća i još dosta toga, osjećajući se pomalo kao papagaji, no stvar je već izmakla kontroli i pomoći nema. Neka takvima Nova godina donese malo više razuma, prosvjetljenja, uz naravno zdravlje, sreću, ljubav", pišu iz HGSS-a.

Ništa nova, ništa nova: Hrvatskim se cestama voze sve stariji automobili

Što se tiče unesrećene djevojke, ona je u 13 sati, odnosno pet sati od polaska HGSS-ovaca, stigla do vozila Službe te je prevezena do Baških Oštarija te je odande sa svojim kolegom otišla do Opće bolnice Gospić.

"Nadamo se da je ovo posljednja priča od nas za ovu nama vrlo tešku i izazovnu 2022. godinu i da ćemo preostalih par sati stare godine provesti u miru i veselju. Dragi planinari, izletnici, rekreativci i svi ostali, sve vas volimo i molimo: poslušajte naše savjete, poslušajte savjete drugih stručnjaka, ne ignorirajte upozorenja i vremenske prognoze, koristite adekvatnu opremu jer jedino tako možemo svi zajedno izbjeći neželjene događaje i ono najgore – tragedije", zaključili su iz HGSS-a.

Povratak u budućnost ipak je moguć: Zrakoplov poletio 2023. godine, a sletjet će u 2022.

"Želimo svima sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu i što manje poziva u pomoć. Pazite na sebe i svoje bližnje, a ako što pođe po zlu, na vrijeme pozovite 112, mi ćemo, kao i uvijek, dati sve od sebe kako bismo vam pomogli", piše na kraju priopćenja.