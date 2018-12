Josip Deur (36) zadarski je poduzetnik i vrstan poznavatelj borilačkih vještina s mnogo iskustva u borbama. Nakon što je pomno pratio slučaj i suđenje Daruvarcu, čije protagonite poznaje osobno, te se razočarao u pravosuđe, sam je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke i pružiti pomoć žrtvi, mladoj Loreni koja je preživjela zvjersko premlaćivanje.

Lorenina obitelj i Deur poznaju se odavno. Kako sam Deur naglašava, Zadar je mali grad. Njihova je priča i zbližavanje započelo dvadesetak dana nakon što je Lorena napadnuta i brutalno pretučena u kafiću u srcu Zadra.

Josip je tada na svojem profilu na Facebooku objavio post u kojem je izrazio svoje ogorčenje postupanjem policije u provođenju očevida.

"Čovjek padne s bicikla i policija dođe napraviti očevid jer je to nesreća u prometu. Ovdje dođe do pokušaja ubojstva s mnogobrojnim svjedocima, a oni ne obave očevid isti dan! To je neprihvatljivo, nisu postupali prema zakonu", rekao nam je Deur.

Smatra kako je od početka slučaj preblago okarakteriziran i procesuiran. "Svi borci znaju da se stopalom nikada ne udara, udara se potkoljenicom, stopalom ne. Argument da to nije pokušaj ubojstva jer je on na sebi imao japanke, a ne cipele je apsurdan! To je bio jasan pokušaj ubojstva", rezolutan je Josip.

Tvrdi kako je namjerno šutio mjesecima i tjednima o ovom slučaju, no već dugo je spreman suočiti se sa zločincem. Izražava vidno ogorčenje pravosudnim sustavom te tvrdi kako se u ovakvim slučajevima najjasnije vidi kako država i njezine službene nemaju razrađene mehanizme za rješavanje ovakvih problema ni obračunavanje s počiniteljima.

"Čekao sam sve izjave predsjednice, ministara i premijera. Užasnut sam i šokiran! Oni progovaraju kao majke i očevi, a trebali bi progovarati kao institucije, kao osobe koje će svojim ovlastima pomoći žrtvi i potegnuti sve svoje zakonske ovlasti kako bi se počinitelja kaznilo za nedjelo koje je učinio", ljutito objašnjava Josip.

Tvrdi kako užasnute reakcije, suosjećanje i prepričavanje priče nije dovoljno, visoki državni vrh trebao bi znatno žustrije i konkretnije reagirati.

Od sustava više ne očekuje ništa

"Nema pravnog alata da bi se žrtva zaštitila. To je očito već i kod samih ovlasti policajaca. Meni čovjek priča kako je to čudovište ispitivao i kako mu je on neslužbeno priznao nedjelo, ali kasnije pred kamerama to negira i izjavljuje da se ne osjeća krivim. I što da vi sad radite? Nema alata da se grublje reagira", kaže Josip.

Na pitanje o tome očekuje li da će sada kada je osumnjičeni Darko Kovačević Daruvarac na slobodi ponovno doći do sukoba i konfrontacija, Josip odgovara kako sumnja da će se ponovno obrušiti na žrtvu.

"Neće ići na žrtvu, to ne vjerujem, ali o meni se raspituju. Raspituju se koji su moji kamioni, koji su bratovi kamioni, gdje se krećem itd. Ja ih se ne bojim, to je sve ista skupina dvadesetak mladića koji svi redom imaju policijske dosjee, ali djeca se boje, susjedi se boje", objašnjava atmosferu.

Zaključuje kako će Lorenu i njezinu obitelj štititi u svakom slučaju i u svakom trenutku. Iskusan je borac te se zna obraniti, a može obraniti i druge. Trenutačno se svakodnevno čuje s Lorenom i njezinom obitelji te će na najmanji znak ili poziv da nešto nije u redu doći i pomoći im. Iako misli da ona neće ponovno biti na udaru, ne sumnja da će doći do sukoba.

"Nije više pitanje hoće li biti krvi, već je pitanje kada će se ona proliti", kaže Deur.