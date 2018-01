Na dnevnom redu sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, uz Darka Milinovića i ličko-senjski ogranak, bit će i požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, protiv kojeg je državno odvjetništvo podignulo optužnicu zbog obiteljskog nasilja.

Bura u HDZ-u, koju je izazvala ostavka Darka Milinovića na poziciju čelnog čovjeka stranke za Ličko-senjsku županiju, za prvu opipljivu posljedicu imat će hitnu sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, koja će se održati u petak, 5. siječnja, s početkom u 17 sati.

Na dnevnom redu bit će Milinović, istaknuti HDZ-ovac koji je u ljutitom obraćanju javnosti nazvao ministra iz vlastite stranke "kvazihadezeovcem", ali i požeško-slavonski župan Alojz Tomašević, protiv kojeg je državno odvjetništvo podignulo optužnicu zbog obiteljskog nasilja.

Pobunu ličkog HDZ-a u četvrtak popodne na Sljemenu je komentirao i premijer Andrej Plenković. Smatra kako će se sve riješiti na tijelima stranke. "Sazvali smo Predsjedništvo, Nacionalno vijeće, pa ćemo to sve razriješiti. Šteta. Mislim da kada su pozitivni trendovi, kada rješavamo ozbiljne probleme, čini mi se da je izvan svih realnih proporcija da jedno imenovanje dobije ovakvu dimenziju, ali riješit ćemo to sutra", kazao je Plenković.

Što se tiče Tomaševića, iz vrha stranke ponovno je nedvosmisleno poručeno da se od njega očekuje da podnese ostavku na mjesto župana. "Ja od njega očekujem ostavku. To sam mu rekao i rekao sam mu javno, i to je stav stranke. Sad kad je postupak tu, nema nikakvih dilema. Ne može on ostati župan. To nije realno, to nje dobro ni za županiju ni za njega, ni za HDZ", kazao je Plenković.

"Potpuno je jasno da nakon svega što se dogodilo očekujemo da župan Tomašević podnese ostavku", kazao je pak Gordan Jandroković. Upitan što će se dogoditi ako on to ne učini, odgovara: "Onda ćemo o tome razgovarati na stranačkim tijelima, ali vjerujem da će biti dovoljno mudrosti i s njegove strane i da će to učiniti".

Andrija Jarak: "U HDZ-u pokušavaju smiriti strasti, ali očito bezuspješno, barem zasad"

Situaciju u HDZ-u komentirao je i repoter Nove TV Andrija Jarak. Na pitanje je li ovo što se dogodilo dokaz većeg potresa u vladajućoj stranci, odgovara: "Nije baš uobičajeno da član Predsjedništva HDZ-a optuži ministra da je 'kvazihadezeovac koji provodi SDP-ovu politiku'. Milinović je Ćorića optužio i za nepotizam, citirajući Ćorićevu izjavu da mu na mjestu ravnatelja treba osoba od povjerenja.

U HDZ-u pokušavaju smiriti strasti, ali očito bezuspješno, barem zasad. Na konferenciji za novinare Milinović je izravno priznao da se kadrovira po političkom i stranačkom ključu, kaže kako smo vidjeli da je to radio i SDP, i da on ne vidi u tome ništa sporno.

Darko Milinović je savršeno svjestan da ima jake adute u rukama, Ličko-senjska županija je desetljećima najjača utvrda HDZ-a, to uvijek nosi veliki, rekordni broj mandata. Stoga je činjenicu da nije prošao njegov kandidat za ravnatelja Plitvica iskoristio za obračun s kadroviranjem iz središnjice, ali i poslao zanimljivu, prijeteću poruku. Naime, Milinović kaže da je u Saboru često glassao mimo svoje volje i savjesti, poštujući stranačku stegu, no tvrdi, ako se vrati u Sabor to više neće raditi.

Prozvao je i Tomislava Kovačevića, izabranog ravnatelja Nacionalnog parka, da je za vrijeme vladavine HDZ-a vodio pregovore s Mostom, a da nitko u stranci o tome ništa nije znao. Kaže i kako Kovačević nema baš nikakvu potporu među lokalnim HDZ-ovcima, etiketira ga kao Karamarkovog čovjeka, očito smatrajući da Andrej Plenković neće baš blagonaklono gledati na tu činjenicu."