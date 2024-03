Bačić o novom adutu HDZ-a: "Ušao je u ovu utakmicu jer je vidio kaos koji stvaraju Milanović i SDP"

Prije četiri godine prvi na listi u Desetoj izbornoj bio jedinici bio Vili Beroš. Tada je i osvojio najviše preferencijalnih glasova. Ovog puta prvi na listi je Branko Bačić.

"Na razni predsjedništva HDZ-a ocijenili smo da će u ovom trenutku Beroš svoj najveći doprinos pružiti u 6. izbornoj jedinici, a ja sam preuzeo nositelja liste u svojoj izbornoj jedinici u kojoj 7. puta idem po povjerenje građana", rekao je Bačić i dodao kako su tamo njegovi korjeni.

Upitan o ulasku Damira Krstičevića u izbornu utakmicu, potpredsjednik HDZ-a kazao je: "Krstičević je omiljen u tom kraju. On je tu i on je ocijenio da je ovaj kaos koji stvaraju Milanović i SDP, izvan svakih demokratskih procesa, on je to procijenio i ušao u utakmicu".

Reportera Dnevnika Nove TV zanimalo je i s kojim programom HDZ ide pred birače u Dalmaciji.

"Naš je progoram predstavljen na 20. općem saboru, sve projekte i programe za građane Hrvatske. U 10. jedinci projekti su već u tijeku", rekao je Branko Bačić i obećao da će do kraja 2028. zavrišti obilaznicu u Splitu.

Ivan Kaštelan ustvrdio je kako Dalmacija više nije utvrda HDZ-a i pitao Bačića kako se spremaju, a Bačić smatra kako je HDZ: "Daleko najjača politička stranka", i dodaje kako SDP ne nudi ništa dobro narodu.

Bačić kaže i da se u četvrtak kratko pozdravio s predsjednikom Zoranom Milanovićem koji planira u izbornu utakmicu.

