Hrvatska demokratska zajednica priprema se za predsjedničke izbore s Kolindom Grabar-Kitarović. Ona će u srijedu i formalno objaviti kandidaturu za drugi mandat, a stranka kreće u mobilizaciju članstva.

Uloga HDZ-a bit će presudna u kampanji predsjednice Republike, javio je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago ispred središnjice HDZ-a. Iz stožera predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ranije danas su javili kako će ona u srijedu i službeno objaviti kandidaturu u 12 sati u Matici hrvatskoj.

"Predsjednica ovog puta ulazi u utrku za svoj drugi mandat samo s potporom HDZ-a, za sada. HDZ će dati logistiku, financijske pomoći za njezinu kampanju, ali bitno su se promijenile okolnosti.

Novi su ljudi u njezinom timu, više nema najvećeg dijela ljudi koji su joj osigurali pobjedu na predsjedničkim izborima prije pet godina. Tu je osječko-baranjski župan Ivan Anušić koji bi joj trebao voditi stožer.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će to sve funkcionirati u mjesecima koji dolaze. Nije tajna da odnosi predsjednice i premijera nisu idilični. Oni su toplo-hladni iako su generacija. Zajedno su radili u Ministarstvu vanjskih poslova. Kod njih postoje bitne razlike i to će biti presudno, kako će njih dvoje funkcionirati u sljedećim tjednima predsjedničke utrke, ali i u slučaju da predsjednica pobijedi. Kako će funkcionirati zajedno s Vladom Andreja Plenkovića. Njoj je to otežavajuća okolnost.

Ona je praktički kandidatkinja vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i kao takva ulazi u utrku za predsjednički drugi mandat, tako da će se nju poistovjećivati i s Vladom, a poznato je u percepciji javnosti da se Vlada baš i ne smatra uspješnom tako da će i predsjednica morati ponekad raditi neki odmak od Vladine politike.

Inače HDZ bi sljedećeg tjedna trebao na svojim stranačkim tijelima i formalno potvrditi da je Kolinda Grabar-Kitarović njihova kandidatkinja u utrci za Pantovčak", rekao je Mislav Bago.

