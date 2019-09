U srijedu se u klupe, nakon više od dva mjeseca odmora, vraćaju saborski zastupnici. Za početak će na aktualnom prijepodnevu pitanjima rešetati predsjednika Vlade i njegove ministre.

I vladajući i oporba najavljuju vruću, ali i konstruktivnu političku jesen. Vladajući nikako neće moći izbjeći neke njima ne baš simpatične teme poput privođenja novinara ili puta u Helsinki.

U Saboru je sjednicu Kluba zastupnika HDZ-a pratio reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak. Kako javlja, odnosi Mire Kovača i Andreja Plenkovića, blago rečeno - nisu idilični.

"To se potvrdilo i u utorak navečer i više se uopće ne pokušava sakriti, uljepšati i na neki način drugačije prezentirati. Naime, još u ponedjeljak navečer, na sjednici Predsjedništva HDZ-a utvrdilo se da svi moraju biti jedinstveni i skupa podržati kandidaturu Kolinde Grabar-Kitarović", javio je Jarak.

Dodaje i kako je Miro Kovač naglašen kao primjer onoga tko iskače iz tih nekih zadanih stranačkih okvira, kao i njegovi istupi. "Miro Kovač pojavio se na sastanku u utorak, kao i Davor Ivo Stier, još jedan glasni kritičar Andreja Plenkovića. Međutim, Stier nije ništa komentirao, a Kovač je spremno stao pred kamere i ponovio neke svoje ranije izrečene i tvrdnje i teze", kazao je Jarak.

Komentirat će kad dođe vrijeme

Miro Kovač komentirao je Plenkovićevu tvrdnju kako je to što on radi politički irelevantno i dao je jedan vrlo zanimljivo osvrt na kampanju Kolinde Grabar-Kitarović. "To je teška i ozbiljna izjava, koju ja, u ime i u interesu HDZ-a, članstva HDZ-a i izborne kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, neću komentirati, nisam komentirao, ali ću komentirati kad za to dođe vrijeme", kazao je Kovač.

"Što se tiče kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, događaju se podmetanja i konstrukcije koje imaju za cilj naštetiti njenoj kampanji, a znate tko je prije pet godina vodio izborni stožer. Koji su bili entuzijasti i dragovoljci koji su se skupa s njom izborili za pobjedu", dodao je Kovač.

Na pitanje hoće li članovima koji nisu bili u ponedjeljak na sastanku ponoviti da moraju biti jedinstveni, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kazao je da misli kako je to nešto najnormalnije. "Nije to prvi put da se ide u kampanju", objasnio je Plenković.

Aktualnim satom započinje sjednica Sabora koja će trajati sedam punih tjedana. Oporba je pripremila 16 pitanja isključivo za premijera Andreja Plenkovića i o tome se raspravlja u HDZ-u. U pripremama je, doznajemo, i proračun jer dolazi vrijeme za donošenje novog proračuna.

