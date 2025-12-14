SDP upozorava na novi zakon: "Ovo je urbanistički kaos i legalizirana pljačka"

Saborski zastupnici SDP-a u nedjelju su diljem Hrvatske, gdje njihovi članovi upravljaju lokalnim jedinicima na press konferencijama upozorili na štetnost Zakona o gradnji, a u Zagrebu je Saša Đujić upozorio da se njime legalizira pljačka i otima imovina građanima.

"Ovaj Zakon nije tehnički nego je prijedlog koji su u saborsku proceduru uputili Branko Bačić i HDZ ono što bi u svakoj uređenoj, normalnoj i legalnoj zemlji bilo nedopustivo, a to je kršenje osnovnih ustavnih vrijednosti – pravo ljudi na njihovu imovinu i dom. Do sada smo imali institut izvlaštenja koji je služio za javni interes i dobro, a sada taj institut počinjemo koristiti za pogodovanje privatnim investitorima koji će moći okrupnjavati svoju zemlju ne kao do sada nužnošću dogovora s vlasnicima nego isključivo instrumentom države. To je legalizacija pljačke i otimanja imovine građana", upozorio je Đujić na konferenciji za novinare u stranačkoj središnjici.

Bačić govori da se ovim Zakonom potiče razvoj i prosperitet, a ovo je upravo suprotno - urbanistički kaos i legalizirana pljačka, poručio je.

Marija Lugarić navela je da su se u oba saborska čitanja trudili objasniti da razvoj zajednice ne znači samo pogodovanje investitorima i omogućavanje da se na pojedinoj parceli sagrade preskupi stanovi, nego da razvoj znači planiranje infrastrukture, planiranje prostora i za dječje vrtiće, škole, parkove i prostore za slobodno vrijeme.

"Danas u našim gradovima vidimo dokle je doveo urbanistički kaos koji se ovim Zakonom samo pojačava", rekla je zastupnica i naglasila kako država treba štititi prostor i građane od investitora kada oni nisu u skladu s planom i kako mora postojati vrlo jasna linija, a ovaj Zakon te linije "rastura" i postavlja prava investitora ispred prava zajednice. "U ime građana i struke koje se pobunila želimo reći – ne, tome je dosta, prostor treba planirati, a ne pogodovati pojedinim investitorima", istaknula je.

Mihael Zmajlović napomenuo je da je SDP pokušao utjecati na zdrav razum kod HDZ-a da se kompletan Zakon povuče, no, nažalost, dodaje, ovih dana vidimo da maske u potpunosti padaju i da je HDZ odbio 250 SDP-ovih amandmana.

"Činjenica da HDZ ide protiv kompletne struke, HAZU-a, urbanista, arhitekta, gradova i općina govori u prilog tome da se ovdje ne radi o neznanju nego o jasnoj namjeri da se ovim Zakonom pokušava Hrvatsku vratiti u feudalizam u kojem vrijedi pravilo 'tko ima moć i novac, može uzeti vaše privatno vlasništvo'. U potpunosti se gazi urbanizam, a to znači samo uzurpaciju onoga što je najvrjednije u Hrvatskoj, a to je naš prostor i naši prirodni resursi", kazao je.

SDP će se boriti do zadnjeg atoma energije da se usprotivimo tome, najavio je.

Đujić se osvrnuo na činjenicu da su Zakon podržali Komora inženjera geodezije i predsjednik HGK Luka Burilović, kazavši da je Burilović bio državni tajnik u vladama HDZ-a i jedan je od bliskih HDZ-ovih suradnika.

"Već mjesecima struka i građani se bune protiv ovog zakona i sada u zadnjem tjednu, dva dana prije izglasavanja, HDZ je našao neke svoje pijune, jednu ili dvije organizacije koji bi trebali vikati da je ovo super. S jedne strane imate jednu organizaciju i Burilovića, a s druge dvije tisuće raznih stručnjaka i institucija, što dovoljno govori i većina je ipak protiv", istaknuo je.

Pojasnio je da SDP današnjim obraćanjima javnosti želi postići da apeliraju na HDZ i zdrav razum da sutra prilikom glasanja odustanu od ovog štetnog Zakona, a ne uspiju li u tome, slijede daljnje akcije, od kojih nije isključena ni ustavna tužba.

Kazao je da se protiv Zakona bune zastupnici svih stranaka, a HDZ-ove zastupnike koji su ujedno i gradonačelnici, pozvao je da prilikom glasanja vode interes o onome za što su ih građani birali, a to je decentralizacija i da štite svoje ovlasti koje su im Ustavom zagarantirane. U Ustavu, navodi, piše da prostorom gospodare jedinice lokalne samouprave, a ne države i mi se, ističe, bunimo protiv kršenja Ustava i otimanja ovlasti gradovima i općinama u korist države i privatnih investitora.

SDP-ovi zastupnici su danas na istu temu diljem Hrvatske u više od 20 gradova održali press konferencije jer, kažu, o tome žele govoriti do zadnjeg trenutka, do izglasavanja Zakona.