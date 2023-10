Peđa Grbin u Dnevniku Nove TV opleo po Plenkoviću: "Opet pokazuje da uopće ne razumije hrvatsko gospodarstvo"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin na gostovanju u Dnevniku Nove TV osvrnuo se na izjave premijera Andreja Plenkovića.

"Mi govorimo o gospodarstvu, on se hvali o rafalima. Neka mi objasni kako će bilo kojem građanu u Hrvatskoj plaća i mirovine biti veće zato što smo mi kupili rafale. On opet pokazuje da uopće ne razumije hrvatsko gospodarstvo. Naše gospodarstvo je previše orijentirano na turizam i to je potrebno promijeniti", rekao je Grbin.

"Ja kada govorim o djelu koji se odnosi na inflaciju, uvijek ću pohvaliti onaj dio koji se odnosi na subvencioniranje cijena energenata jer se na taj način direktno pomoglo hrvatskim građanima, ali brojne druge stvari su rezultirale time da imamo drugu najveću inflaciju u eurozoni. I to je realnost. Kad govorimo o turizmu, mi smo se orijentirali na sreću, sreću što smo ovdje, sreću što živimo ovdje blizu ovako divnog mora, sunca, a što je s razvojem, ulaganjem u investicije, na to se zaboravilo", dodao je i poručio da zna da se premijer s njim ne bi složio.

"Ovaj tjedan koji dolazi raspravljat ćemo o proračunu koji je od početka godine do danas narastao za tri milijarde eura, a mi nemamo praktički niti jednu dugoročnu mjeru, niti jednu reformu, ništa što bi taj novac oplemenilo za buduće generacije.

Predsjednik SDP-a istaknuo je da oni vide rast plaća kroz reformu sustava za porez na dobit.

"Kriteriji su jednostavni, ako poslodavac odluči dio svoje dobiti podijeliti s radinicima i isplaćivati im veće plaće koje odstupaju od prosjeka u toj grani, ako se odluči više posvetiti investicijama, za to će biti honoriran", objasnio je i dodao da nisu svi poslodavci isti te da se zna koji je prosjek plaće u svakoj grani.

Pazit će i na to da uprava sama sebi ne digne plaću i da se time ne digne prosjek za cijelu tvrtku.

"Taj program će se itekako dorađivati jer sve te brojke ovise o onom trenutku kad on bude implementiran i ono što je danas nije isto što je bilo 2020., niti je isto kao što će biti 2024. Tablice će se morati kontinuirano prilagođavati stvarnom stanju na gospodarskom tržištu i time ćemo osigurati da država stane iza poslodavaca koji su spremni dizati plaće. Recimo banke, koje su ostvarile ekstraprofit u ovo vrijeme inflacije, njih ćemo opaliti porezom na ekstraprofit", napomenuo je Grbin.

"Idem u dućan i ponekad se šokiram"

Grbin se osvrnuo i na izjavu ministra finacija Marka Primorca da ne stigne ići u dućan te se dotaknuo inflacije.

"Idem u dućan i ponekad se šokiram, a kako imamo i dijete jedna od stvari koja me posebno izula iz cipela je da neke vlažne maramice koje kupujemo su sa deset kuna za pakiranje došle ne tri eura. Znači 10 kuna na 25 kuna. Ne možeš vjerovat kako je došlo do toga, a da ne govorimo o drugim stvarima od kruha mlijeka pa nadalje", izjavio je Grbin.

Uskoro opširnije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.